الجمعة.. طقس معتدل وانخفاض على درجات الحرارة ليلاً

وطنا اليوم-عمان:تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون أقل من مُعدلاتها الاعتيادية ويسود طقس صيفي مُعتدل في عموم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقاً لطقس العرب

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً وخاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة، بحيث تثير الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

كما يستمر الطقس لطيفاً ورطباً إجمالاً، ليلاً يميل إلى البرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية.

وتظهر السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.