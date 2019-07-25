الرئيسية | محليات مجلس محافظة الكرك يلوح بالاستقالة احتحاجا على تخفيض موازنة المحافظة

وطنا نيوز- الكرك- ميمون المجالي - قال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي إن قرار الحكومة تخفيض موازنة محافظة الكرك التقديرية للعام المقبل 2020 الى مبلغ (15) مليون دينار مخفضة من (22) مليون دينار قيمة موازنة المحافظة للعام الحالي 2019 مجحف وغير مقبول.



وأكد المجالي رفض المجلس للقرار اياه واعتبره تهميشا متعمدا لا يمكن التغاضي عنه، وقد يكون في حال تعنت الحكومة بموقفها وعدم استجابتها للمقترحات التي وردت في مذكرة الاحتجاج التي رفعها المجلس للحكومة دافعا لتقديم استقالة جماعية، خاصة وان موازنة المحافظة للعام المقبل هي الاقل قيمة مقارنة بموازنات محافظات المملكة الاخرى رغم المعايير الكثيرة التي تعطيها ميزة اضافية كالمساحة وعدد السكان والوحدات الادارية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتردي مستواها الخدمي والتنموي.



وبين المجالي ان المجلس سيعطي الحكومة مهلة اسبوع من الان لتوضيح موقفها النهائي بخصوص الموازنة مدار الخلاف، وإن استمرت الحكومة على موقفها كما قال ولم تجب بايجابية على ماورد في المذكرة التي رفعت لها فان المجلس سيعقد جلسة طارئة في الاسبوع المقبل يعلن فيها قرار استقالته وتوضيح اسباب ذلك للمواطنين ليكونوا على بينة من الأمور

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