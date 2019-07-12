الجيش الأردني يتسلم معدات عسكرية ألمانية

وطنا اليوم-عمان:أُقيم في قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية، اليوم الخميس, حفل تسليم معدات المنحة الألمانية للقوات المسلحة الأردنية، بحضور العميد الركن أمجد الرديني ونائبة السفيرة الألمانية في عمان اولا برونخرست.

وشملت فعاليات الحفل تنفيذ قفز حر مشترك وعرض عينات من المنحة الألمانية ( معدات القفز العملياتي والقفز الحر والبنية التحتية الخاصة بهناجر الطي للمظلات واجهزة ملاحية ) تلاه النشيد الوطني الألماني والسلام الملكي الأردني ثم تبادل أجنحة المظليين والهدايا بين الجانبين.

وتأتي هذه المنحة ضمن التعاون الثنائي بين الجانب الأردني ممثلاً بالقوات المسلحة الأردنية والجانب الألماني ممثلاً بوزارة الدفاع الألمانية من خلال شركة باراتس الألمانية بهدف تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة بما يسهم في رفع الكفاءة العملياتية للضباط وضباط الصف والأفراد.

وحضر الحفل عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والملحق الدفاعي الألماني في عمان المقدم جويرن .