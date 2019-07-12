فيضان للمياه العادمة عند مدخل جرش

وطنا اليوم-عمان:اوضحت شركة مياه اليرموك ان فيضان مياه بعض الحفر الامتصاصية ضمن حدود بلدية جرش وعلى مدخل المدينة في منطقه باب عمان المدخل القديم لايقع ضمن صلاحياتها مبينة انه وأثناء تنفيذ مشروع تجميل المدخل الجنوبي لمدينه جرش عام ٢٠١١ بالتعاون مع عدد من الجهات وبلدية جرش فقد، تم توسعه المدخل الجنوبي من قبل البلدية والاشغال واثناء التوسعة، واكتشاف حفر امتصاصية داخل حرم الطريق وكون المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي وعليه فقد تم إنشاء عدد من الحفر الجديدة انذاك وربط المنازل الي نهدمت الحفر القديمة العائدة لها.

وبلغ عددهم في حينها ٢٥ منزل حيث ساعدت الشركة بلدية جرش في تنفيذ شبكة صرف صحي بسيطة على حساب مياه اليرموك.

وتتولى بلدية جرش متابعتها والتاكد من الالتزام بالشروط الفنية والصحية على حساب المنتفعين ونظرا لعدم التزام البعض بهذه التعليمات تسبب ذلك بفيضان المياه العادمة .

وتؤكد شركة مياه اليرموك انها ستتعاون مع بلدية جرش وكافة الجهات ذات العلاقة لايجاد الحلول الفورية وانهاء مشكلة فيضان المياه العادمة من هذه الحفر وتقديم كافة امكانياتها لابقاء الواقع البيئي في مدينة جرش كما ينبغي .