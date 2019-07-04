حرب بيانات بين مستشفى الجامعة و نقابة الممرضين

وطنا اليوم-عمان: رد مستشفى الجامعة الأردنية على قرار ممرضي المستشفى القاضي بالتوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل بحسب بيان صادر عن نقابة الممرضين.

وقال المستشفى في بيان له إن الإدارة شكلت لجنة لدراسة مطالب الكوادر التمريضية وأبقت إدارة الجامعة الأردنية وإدارة المستشفى الباب مفتوحا للنقاش في هذا الصدد دون التعرّض لحق الكوادر التمريضية في ابداء الرأي بالطرق الحضارية.

وأضاف ان ما ذكره بيان مجلس النقابة عن حوافز بعض المدراء والعمداء هي ارقم فلكية مضخمة وغير صحيحة على الاطلاق.

وأضاف البيان : قامت إدارة المستشفى بتشكيل لجنة لدراسة مطالب كوادرها التمريضية و أبقت إدارة الجامعة الأردنية و إدارة المستشفى الباب مفتوحا للنقاش في هذا الصدد دون التعرّض لحق الكوادر التمريضية في ابداء الرأي بالطرق الحضارية و على طاولة مستديرة يحكمها النقاش الحق و العادل والشريف والذي يراعي المصلحة العامة ومصلحة المريض التي هي في صلب دورها المنوط بها، علماً بأن المجموع الكلي للرواتب والمنافع والأمتيازات التي تقدمها الجامعة الاردنية ومستشفاها لمنتسبيها بما في ذلك الجهاز التمريضي هي الأعلى اذا ما قورنت مع الجهات الصحية المختلفة في الوطن .

وتابع: حول ما ذكره بيان مجلس النقابة عن حوافز بعض المدراء والعمداء فان البيان ذكر رقماً فلكياً مضخماً وغير صحيح على الإطلاق .

واردف البيان: تؤكد إدارة المستشفى على اعتزازها بكافة منتسبيها بما في ذلك كوادر التمريض التي تحترمها وتقدرها على دورها المحوري في تقديم الخدمات الطبية المقدمة لجميع مرضاها، فانها تدعو ابنائها من كوادر التمريض للإلتزام التام بواجباتهم الإنسانية حسب التشريعات النافذة تجاه مرضاهم في جميع الأوقات مع الالتزام المستشفى بحفظ كامل حقوقهم ومتابعة ملاحظاتهم و مطالبهم المشروعة وفق امكانيات المستشفى المتاحة .

وكان مجلس نقابة الممرضين دعا الممرضين العاملين في مستشفى الجامعة للتوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت النقابة في بيانها أن التوقف سيكون كاملا وغير محدد المدة، حتى تحقيق مطالب الممرضين في المستشفى.

وأوضحت أنه لم يتم التوصل لأي حل حول مطالب التمريض في المستشفى، وأنه تبين للنقابة من خلال سعيها لتحقيق تلك المطالب، أن الجهات ذات العلاقة لا تدرك أهمية دور الممرض في الرعاية الصحية وتقديم الخدمة للمريض.

وحمل البيان إدارة المستشفى ورئيس الجامعة المسؤولية عن أي خلل ينتج عن توقف الخدمات التمريضية عن المرضى طيلة التوقف عن العمل.

وحذر مجلس النقابة إدارة المستشفى واي مسؤول عن تهديد الكوادر التمريضية، وأكد أنه سيتخذ بحقه كافة الإجراءات المناسبة.

وبين المجلس أن حوافز بعض المدراء والعمداء في كلية الطب والمستشفى تصل إلى في بعض الاحيان 360 ألف دينار سنويا للشخص الواحد، في حين أن الممرض يتقاضى حوافز بما لا يزيد عن ألف دينار سنويا.

واشار البيان ان مجلس النقابة سيصدر آلية التوقف عن العمل وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والعناية المركزة في الوقت المناسب.

وتالياً نص بيان المستشتفى كاملاً:

إشارةً إلى ما تم تداوله مؤخراً عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول بيان مجلس نقابة الممرضين بخصوص توقف ممرضي مستشفى الجامعة الأردنية عن العمل يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 تموز 2019، فإن إدارة مستشفى الجامعة الأردنية ترغب بتوضيح النقاط التالية:

مستشفى الجامعة الأردنية هو مؤسسة طبية تعليمية أكاديمية وطنية مشهود لها بتقديم الرعاية الصحيّة النوعيّة لمرضى الوطن والمنطقة العربية، وكافة العاملين فيها من مختلف التخصصات هم تحت مظلة القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية الأم. وهذا يشمل جميع الكوادر التمريضية بمختلف فئاتها الوظيفية التي نكن لها كل الإحترام والتقدير وهم جزء لا يتجزأ من أسرة المستشفى الواحدة التي هي دائما على قلب رجل واحد.

قامت إدارة المستشفى بتشكيل لجنة لدراسة مطالب كوادرها التمريضية وأبقت إدارة الجامعة الأردنية وإدارة المستشفى الباب مفتوحا للنقاش في هذا الصدد دون التعرّض لحق الكوادر التمريضية في أبداء الرأي بالطرق الحضارية وعلى طاولة مستديرة يحكمها النقاش الحق والعادل والشريف والذي يراعي المصلحة العامة ومصلحة المريض التي هي في صلب دورها المنوط بها، علماً بأن المجموع الكلي للرواتب والمنافع والأمتيازات التي تقدمها الجامعة الأردنية ومستشفاها لمنتسبيها بما في ذلك الجهاز التمريضي هي الأعلى اذا ما قورنت مع الجهات الصحية المختلفة في الوطن .

وحول ما ذكره بيان مجلس النقابة عن حوافز بعض المدراء والعمداء فان البيان ذكر رقماً فلكياً مضخماً وغير صحيح على الاطلاق .

وإذ تؤكد إدارة المستشفى على اعتزازها بكافة منتسبيها بما في ذلك كوادر التمريض التي تحترمها وتقدرها على دورها المحوري في تقديم الخدمات الطبية المقدمة لجميع مرضاها، فانها تدعو ابنائها من كوادر التمريض للإلتزام التام بواجباتهم الإنسانية حسب التشريعات النافذة تجاه مرضاهم في جميع الأوقات مع الالتزام المستشفى بحفظ كامل حقوقهم ومتابعة ملاحظاتهم ومطالبهم المشروعة وفق إمكانيات المستشفى المتاحة.