كلب بوليسي يثير أزمة شعبية في حضن الحكومة الاردنية

وطنا اليوم-عمان:شهد افتتاح مقر رابطة كتاب اربد ببلدة حوارة مناوشات حادة وانتقادات وملاسنات لاذعة لاستخدام الكلاب البوليسية في تفتيش مبنى بلدية اربد الكبرى وشركة مياه اليرموك خلال زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز لاربد يوم الثلاثاء.

وبحسب فيديوهات بثها الصحفي حازم الصياحين على صفحته ، قال رئيس بلدية اربد السابق المحامي عبدالرؤوف التل : عندما سمحوا للكلاب بالدخول لاعرق مؤسسة في شرق الاردن بغرض التفتيش او غيره فهي جريمة لا تغتفر مطالبا رئيس الوزراء بالاعتذار.

من جهته اوضح رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني قال ان اتصالات جرت مع مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري للاستفسار عن التفتيش للبلدية بالكلاب البوليسية مبينا ان الرد جاء من الامن العام انها “اجراءات امنية”.

وتابع بني هاني : رئيس الوزراء عمر الرزاز لم يكن يعلم بالاجراء ، وابدى تضايقه منه، وكذلك الوزير وليد المصري، لكن اللامن قال ان ما حدث اجراء امني ، مشيرا الى انه لا يشاور بمثل هذا الاجراء رئيس الوزراء ولا الوزير ، كما لم تعلم البلدية بالاجراء الا بوقت حدوثه.

واضاف بني هاني: الاجراء الامني اتخذ بصرف النظر ان كان صواب او خطأ ولم نعلم به ولا رئيس الوزراء يعلم به وهو ما اوضحه الرزاز خلال الاجتماع الذي جرى بحضوره بقاعة البلدية حيث قال انه بين اهله وربعه.

واشار المهندس بني هاني ان رئيس الوزراء استنكر العمل والامن رد “واجبنا” معتبرا المهندس بني هاني ان الكل قام بدوره من بلدية واجهزة امنية .

في السياق ، قال احد الحضور : المفروض انه لم يتم استقبال رئيس الوزراء ، وانه لم يسبق ان فتشت كلاب بوليسية في زيارات رؤوساء وزراء سابقين جاؤوا لاربد الا للرزاز ، فيما قال آخر انه من الطبيعي وجود اجراءات امنية ، فقد يكون وصل للامن معلومات امنية لا نعلمها نحن.