ديوان المحاسبة يرد على خبر نشره موقع وطنا اليوم

السيد ناشر موقع وطنا اليوم المحترم

عمان / المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد ،،،

الموضوع : رد على خبر في زاوية خفايا واسرار عنوانه (موظفو ديوان المحاسبة متخوفين على مستقبل صندوق الضمان )

اشارة الى ما تم نشره في زاوية خفايا واسرار عنوانه (موظفو ديوان المحاسبة متخوفين على مستقبل صندوق الضمان ) وعملاً باحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته ، ارجو نشر الرد التالي من ديوان المحاسبة على ان يتم نشره كاملا كما جاء من الديوان وفي نفس الزاوية والموقع الذي نشر فيه الخبر اعلاه.

اشارة الى ما نشر حول الموضوع اعلاه فإن ديوان المحاسبة يوضح ما يلي :

- ان الصندوق الاجتماعي لموظفي ديوان المحاسبة هو صندوق ادخار لموظفي الديوان ويدار من قبل موظفي الديوان والمبالغ التي تتوفر فيه هي اقتطاعات من مكافآت الموظفين بواقع 30 دينارا شهريا حيث تشكل مدخرات يحصل عليها الموظف في نهاية خدمته.

- لا يوجد اي مشكلة في سير اعمال الصندوق المالية وفقا للدراسة الاكتوارية بحيث يتم تغطية تقاعد عشرين موظفا في السنة على ضوء بلوغ سن التقاعد.

- بعد قرار مجلس الوزراء الاخير رقم 5052 تاريخ 24/6/2019 باحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء فانه يتوقع ازدياد اعداد المتقاعدين اضعاف الرقم المحدد وفق الدراسة الاكتوارية للصندوق الاجتماعي. علما بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة عطوفة الأمين العام للديوان وعدد من كبار موظفي الديوان لدراسة كل البدائل الممكنة لمواجهة الزيادة الطارئة في عدد المتقاعدين.

- تم تأسيس الصندوق الاجتماعي لموظفي الديوان في 1/3/1986 وكان الاشتراك الشهري حتى عام 1994 دينارا واحدا وفي عام 1994 اصبح الاشتراك 1.5 دينار حتى عام 2000 حيث بلغ الاشتراك 2.5 دينار وفي عام 2001 بلغ الاشتراك 5 دنانير وفي عام 2005 بلغ الاشتراك 10 دنانير وفي عام 2009 بلغ الاشتراك الشهري للموظف 15 دينارا وفي عام 2012 بلغ الاشراك 20 دينارا وفي عام 2017 بلغ الاشتراك 30 دينارا شهريا.

-وهذا يبين ما ورد من مغالطات في الخبر المنشور على الموقع حيث ان ايرادات الصندوق من المشتركين فيه من الموظفين ولا يوجد فائض للاستثمار فيه حيث تغطي الايرادات النفقات اولا بأول.

مديرية العلاقات العامة

ديوان المحاسبة