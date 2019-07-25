هام من الزراعة للأردنيين حول استيراد الجميد

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الزراعة، أن منتج الجميد من المنتجات الزراعية المحلية المحمية، بحيث يعتبر منتج غذائي له خصوصية ولا يفتح باب الاستيراد خلال موسم الإنتاج المحلي .

وقالت الزراعة في بيان لها ان الكمية المنتجة من الجميد تبلغ 350 طن سنوياً ويحتاج السوق الاستهلاكي المحلي من هذه المادة 3000 طن سنوياً وبالتالي سمحت الوزارة بالاستيراد منذ 10 أعوام وليس لهذا العام فقط بهدف توفير الجميد السائل الذي يحتاجه بعض المستهلكين.

وتؤكد وزارة الزراعة أنها تتعامل مع معادلة زراعية تضم المزارع والمستهلك والتاجر وتعمل على خلق حالة من التوازن وتوفير كافة المنتجات بما يحافظ على المنتج المحلي ويقدم التنوع للمستهلك ضمن إمكانياته ورغباته.

وبخصوص دول الاستيراد فأن الأردن يستورد من دول متعددة وليس من دولة معينة وضمن شروط وفحوصات تضمن غذاء آمن وصحي للمواطنين .

وتخضع سياسة الوزارة في الاستيراد إلى دراسة مسبقة لاحتياجات السوق وضمن آليات تشمل كافة المؤسسات ذات الاختصاص بكميات محددة وآلية عادلةو متساوية بين الجميع.

لورانس المجالي الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة