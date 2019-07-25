 وطنا نيوز -ناشطة تصحح اخطاء املائية للشواربة
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ناشطة تصحح اخطاء املائية للشواربة
التاريخ : 18-07-2019 02:06:49 المشاهدات: 1612

وطنا اليوم-عمان:صححت احدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة اخطاء املائية وردت في تغريدة لامين عمان المهندس يوسف الشواربة على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكان الشواربة طالب الشباب احترام سيادة القانون وترسيخ ثقافة الالتزام والعطاء في تغريدة له على تويتر . 

وجاء النص الحرفي لتغريدة الشواربة : "الشباب هم الثروه الوطنيه الحقيقيه التي يحب تمكينها وفتح أبواب الرياده لها ، ومن أهم وسائل التمكين الوعي والمسؤوليه واحترام سيادة القانون وترسيخ ثقافة الالتزام والعطاء ، ليست بالعواطف تبنى الأوطان والمؤوسسات وإنما بإرادة وعزيمة ابناؤها ، أستغرب الدعوه لمخالفة القانون".

وردت عليه الناشطة : *ثروه (ثروة)  *الوطنيه ( الوطنية) *الحقيقيه (الحقيقية) *يحب(يجب) *الرياده (الريادة) *المسؤوليه (المسؤولية) * المؤوسسات (المؤسسات) *ابناؤها (أبناءها) *الدعوه (الدعوة) تعبت يا عمدة وأنا بدقق، الظاهر عندكم مشاكل أكبر من الشباب والوطن، وشكرا.  








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