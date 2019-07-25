 وطنا نيوز -تأجيل اعلان نتائج دراسة تسعير الألبان
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تأجيل اعلان نتائج دراسة تسعير الألبان
التاريخ : 18-07-2019 12:55:57 المشاهدات: 899

وطنا اليوم-عمان:قررت لجنة دراسة كلف اسعار الالبأن تأجيل اعلان نتائج الدراسة للاسبوع المقبل لمزيد من التأكد .

وقال اعضاء في اللجنة، ان اللجنة اتفقت في اجتماعها الذي عقد الخميس على ارسال فريق لتدقيق حسابات كلف عدد من المصانع الالبان الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج اكثر انصافا لكل من المستهلكين والشركات.

وبينت المصادر انه سيتم من خلال الزيارات الميدانية، التأكد من ان كلف الإنتاج المعروضة أمام اللجنة وتتطابق مع الكلف التي توصلت اليها.

وتضم اللجة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ، ومصانع الالبان ، وغرفة صناعة الاردن ، ونقابة المواد الغذائية ووزارة الزراعة.  


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