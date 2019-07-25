بتوجيهات ملكية .. العيسوي يتفقد المسجد الحسيني

وطنا اليوم-عمان:زار رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي صباح اليوم المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان، بعد تعرضه لحريق مساء يوم أمس الأربعاء.

وجال العيسوي داخل أروقة المسجد متفقداً أركانه بعد الحريق الذي تعرضت له مكتبة المسجد التي طالها الحريق على نحو 50 متر مربع.

واستمع رئيس الديوان الملكي إلى إيجاز حول آثار الحريق، فيما ألمح مسؤولو وزارة الأوقاف إلى أن أياً من المواطنين لم يصب بأذى كما أن المخطوطات لم تتعرض لأي أضرار.

وكان جلالة الملك قد وجه صباح اليوم العيسوي، للعمل على إعادة تأهيل المسجد بما يليق بالمكانة الإسلامية والتاريخية له والطراز المعماري، وكذلك الحفاظ على روح التصاميم الإسلامية فيه.

وأمر جلالته بتزويد المسجد بما يحتاج من أثاث وتجهيزات وسجاد. كما وجه جلالة الملك لوضع خطة للسلامة العامة وأجهزة الإنذار والحريق وكذلك الصيانة المتسمرة لأمهات المساجد بالمملكة.