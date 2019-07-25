النقابات الصحية تمهل الحكومة شهرًا لتأمين حماية كوادرها

وطنا اليوم-عمان:طالبت النقابات الصحية الحكومة بصرف ماتبقى من الزيادة على حوافز منتسبيها العاملين في وزارة الصحة، وقررت إمهال الحكومة ووزارة الصحة شهرا لتوفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية، حتى لا تضطر للجوء لإجراءات تصعيدية.

وقالت في بيان صحفي عقب اجتماع عقدته في نقابة الممرضين انه تم صرف 30% من أصل 70%من الزيادة التي وعدت الحكومة بصرفها.

وطالبت النقابات الصحية بتوفير وحدة أمن عام في كافة المستشفيات الحكومية، وتفعيل الحق العام بعدم إسقاطه أو تخفيفه في حالة إسقاط الحق الشخصي.

وأكدت على ضرورة توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية في المستشفيات وخاصة في أقسام الإسعاف والطوارئ.

واقترحت توفير موظفين متخصصين في التعامل مع المراجعين (علاقات عامة أو شؤون مرضى وخبراء اجتماعيين) ليكونوا حلقة وصل بين أهل المراجع أو المريض والكوادر الصحية.