 وطنا نيوز -هل ظُلل الرزاز من منصة بخدمتكم والمتسوق الخفي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
هل ظُلل الرزاز من منصة بخدمتكم والمتسوق الخفي
التاريخ : 18-07-2019 10:38:37 المشاهدات: 1523

وطنا اليوم-عمان: بعد اقل من 48 ساعة على زيارة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إلى شركة مياه اليرموك ، وتأكيده على ان هناك تحسن ملموس في أداء عمل مديرية مياه اليرموك خصوصاً في مسألة التوزيع المائي .حيث أشار الرزاز ان التغذية الراجعة التي تأتيه من الشكاوى ومنصة بخدمتكم والمتسوق الخفي أثبتت هذا التحسن .
لكن ما شهدته منطقة البارحة في محافظة اربد يوم أمس يدفع بنا للوقوف والتساؤل حول مدى مصداقية التقارير والتغذية الراجعة الصادرة من  منصة بخدمتكم والمتسوق الخفي في نقل المعلومة ، فهل فعلاً تم تظليل رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ، بعد ان شهدت منطقة البارحة قيام بعض المواطنين بإغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة احتجاجاً على استمرار انقطاع مياه الشرب عن منازلهم.
مطالبين بضرورة ضخ مياه الشرب إلى منازلهم والالتزام في الأدوار وتقوية الضخ ، مؤكدين أنهم طالبوا عدة مرات بإنهاء معاناتهم ولكن دون جدوى.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق