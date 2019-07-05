هل ظُلل الرزاز من منصة بخدمتكم والمتسوق الخفي

وطنا اليوم-عمان: بعد اقل من 48 ساعة على زيارة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إلى شركة مياه اليرموك ، وتأكيده على ان هناك تحسن ملموس في أداء عمل مديرية مياه اليرموك خصوصاً في مسألة التوزيع المائي .حيث أشار الرزاز ان التغذية الراجعة التي تأتيه من الشكاوى ومنصة بخدمتكم والمتسوق الخفي أثبتت هذا التحسن .

لكن ما شهدته منطقة البارحة في محافظة اربد يوم أمس يدفع بنا للوقوف والتساؤل حول مدى مصداقية التقارير والتغذية الراجعة الصادرة من منصة بخدمتكم والمتسوق الخفي في نقل المعلومة ، فهل فعلاً تم تظليل رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ، بعد ان شهدت منطقة البارحة قيام بعض المواطنين بإغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة احتجاجاً على استمرار انقطاع مياه الشرب عن منازلهم.