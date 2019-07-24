الرحاحلة يستقبل وفد فلسطيني ويطلعهم على تجربة الدراسات الاكتوراية في الضمان

وطنا اليوم-قام وفد فلسطيني برئاسة الأستاذ عادل أبو شرار من جامعة الخليل بزيارة استطلاعية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك بهدف الاطلاع على التجربة الرائدة للمؤسسة في مجال الدراسات الاكتوارية وإدارة المخاطر في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتشريعات والأنظمة التي تحكم عملها وكذلك تجربة المؤسسة في مجال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتوجهات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة.

وفي بداية اللقاء رحّب مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة بالوفد الزائر الذي ضم مجموعة من الاشقّاء من جامعة الخليل ونقابة المحاسبين وغرفة تجارة الخليل وغرفة صناعة الخليل حيث استمعوا إلى شرح قدّمه المدير العام عن أهداف ورسالة المؤسسة على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمرتكزات التي تستند إليها نظم الضمان الاجتماعي في العالم وقيم وانجازات المؤسسة ومراحل تطبيق القانون وشمول المنشآت والأفراد والتأمينات المطبقة والمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان للمشتركين مشيراً بأن إجراء الدراسات الاكتوارية يتم استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم المؤسسة بوجوب تقييم مركزها المالي بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود قادمة .

من جهته بيّن مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية محمود المعايطة بأنه عند إجراء الدراسات الاكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.

وقدّم مدير مديرية المخاطر قيس البطوش عرضاً ملخصاً لمهام المديرية حيث اكّد أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية لأي مؤسسة لتحديد ومواجهة ما يحيط بها من فرص وتهديدات ومحاولة رسم رؤية مستقبلية للمؤسسة تمكنها من تفادي المخاطر وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسب هذه الوسائل لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس قسم النمذجة الاكتوارية محمد أبو راشد الى مهام القسم المتمثلة بإعداد الدراسات الإكتوارية لما يتعلق بنشاطات المؤسسة المختلفة بما يضمن اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية التي تحقق المحافظة على توازن النظام التأميني والوفاء بالالتزامات تجاه متلقي الخدمة والديمومة للأجيال القادمة، وتقديم استشارات وبرامج تدريبية للمؤسسات التأمينية والاستثمارية تتعلق ببناء النماذج الإكتوارية وتطويرها داخل الاردن وخارجه، وإجراء دراسات دورية تتعلق بتقدير الأثر المالي على النظام التأميني الناتج عن التغيرات الديمغرافية والمالية والاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد من كبار موظفي مؤسسة الضمان ثمّن الأستاذ عادل أبو شرار والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة بين الضمان والمؤسسات الفلسطينية المختلفة ومد جسور التعاون المشترك بينها.