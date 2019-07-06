الذنيبات يحاضر في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية عن الدور الوطني لشركة الفوسفات

وطنا اليوم- القى معالي الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محاضرة في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية مساء الاربعاء 17/7/2019 عن الدور الوطني لشركة الفوسفات .

وقد جاءت هذه المحاضرة بدعوة من رئيس الجمعية الدكتور محمد مصالحه حضرها أعضاء الجمعية وطلبة الدكتوراه في كلية الامير حسين للدراسات الدولية اللجامعة الاردنية.

وقد تحدث الذنيبات عن الشركة ودورها الوطني في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتوفير فرص العمل للالاف من أبناء الاردن في الشركة بشكل مباشر وفي السوق المساندة.

بدأت المحاضرة بالترحيب من الدكتور المصالحة رئيس الجمعية بمعالي الدكتور محمد الذنيبات، مؤكدا على حرص الجمعية بالابتعاد عن المحاضرات التقليدية الى المحاضرات التي تتحدث عن تجارب نجاح بدءاً بشركة الفوسفات كنموذج للشركات الوطنية.

من جانبه تحدث المحاضر د. ذنيبات عن التطور الذي مرت به صناعة الفوسفات قائلا بان الاردن يحتل المرتبة الثامنة عالميا في تصدير الفوسفات والثانية عربيا بعد المغرب لكنه أكد بان الاردن يحتل المرتبة الاولى من ناحية جودة الفوسفات الاردني، كما تطرق الذنيبات في حديثة الى سياسة ضبط الانفاق وتحفيز الانتاج وفتح شراكات مع الدول الصديقة واقامة مصانع في تلك الدول باعتبارهم شركاء استراتيجيين .

وأضاف ان الشركة واجهت ظروف صعبة عام 2016 لكن بفضل حسن التدبير والدعم الحكومي استطاعت ان تكسب ثقة المستثمرين وان يرتفع قيمة السهم في السوق المالي الى ثلاثة اضعاف كما أوضح الخطة الاستراتيجية لضبط النفقات التي تم بموجبها توفير 60 مليون دينار نفقات غير ضرورية، كما اضاف بان التخطيط قائم على رفع كفاءة الخبرات بالشركة لينعكس ذلك على ايراداتها ، وبين الذنيبات ان الحكومة اعطت رخصة تنقيب للشركة على مساحة 195كلم مربع مما عزز ثقة الشركاء ورفع قيمة الشركة.

وبخصوص دور الشركة في تنمية مناطق الجنوب اكد ان 73% من العاملين هم من ابناء المنطقة الجنوبية بحكم الموقع وان الشركة مقدمة على استثمارات وبناء مصانع جديدة توفر اكثر من 1000فرصة عمل كما ستقوم بايفاد 25 طالب لدراسة التخصصات التي تحتاجها الشركة وتدريبهم ومن ثم تعيين من يجتاز هذه الفترة بنجاح.

كما دار نقاش موسع بين الحضور رد خلاله الذنيبات على التساؤلات جميعها مؤكدا على ثوابت الدولة الامن والاستقرار والحكمة وقد تطرق الى قدرة القيادة الحكيمة في تجاوز كل الظروف التي مر بها الاردن وان الاردن كلما مر بأزمة خرج اصلب عودا بفضل حكمة قيادته ووعي شعبه وانتماؤهم.