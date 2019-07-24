‎وطنا اليوم-وقعت مؤسسة eTurn الدولية ومؤسسة المعاير الدولية اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال توثيق الشهادات العلمية و التدريبية و حمايتها من التزوير او التلف و المساهمة في تعزيز السيرة الذاتية للحاصلين عليها.

ووقع الاتفاقية المدير العام لمؤسسة eTurn التعليمية الدكتورة بسمه السليم ومندوبا عن مؤسسة المعايير الدولية في أمريكا المكتب الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة المدير الإقليمي و الممثل العام الأستاذة نداء سعدي .

‎واكدت الدكتورة السليم : ان ايجابيات و ميزات الاتفاقية التي تم توقيعها والتي تهدف لتوثيق كافة الشهادات والوثائق الصادرة عن المؤسسات التعليمية و التدريبية المعتمدة لحمايتها من التزوير وتسهيل تنقل خريجيها في الأسواق المحلية والعربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام عن طريق منح هذه الشهادات الكود الدولي بالإضافة لربط خريجي المؤسسات التعليمية و التدريبية بنظام الكفاءات ISCN الموثقة لتسهيل الوصول إليهم باعتبارهم كفاءات حقيقية لتسهيل حصولهم على الوظائف كل حسب تخصصه .

‎وبينت الدكتورة السليم : أن ميزات هذه الاتفاقية التي تم توقيعها لأهميتها في مجال توثيق كافة الشهادات الصادرة عن الجامعات و المدارس و المؤسسات لحماية مكتسبات الخريجين وتسهيل تنقلهم والرجوع لمصدر الشهادات من خلال نظام التوثيق الدولي الموحد الذي تديره مؤسسة المعايير الدولية

في امريكا.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين بدعم وتنسيق جهود وادراة وتطوير القطاع التعلمي والتدريبي الذي يهدف الى تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب بحيث اقامة شراكة استراتيجية بينهما فيما يخص نظام التوثيق الدولي الذي يهدف الى مكافة التزوير من خلال نظام التوثيق الدولي الموحد المدعوم بخاصية القراءة السريعة الذي يهدف إلى سرعة التأكد من صحة الشهادات وحمايتها من التزوير والتلاعب .

وجرى تفويض مجلس eTurn الدولي باصدار شهادات مؤثقة باسم مؤسسة المعايير الدولية بما يخص نظام التوثيق الدولي المواحد ( ISE) في الاردن .