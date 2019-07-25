انتهاء الاستعدادات الأمنية لمهرجان جرش

وطنا اليوم-عمان: أنهت مديريتي الأمن العام وقوات الدرك استعداداتهما الشرطية والأمنية والتنظيمية للمحافظة على الأمن والنظام خلال فترة انعقاد مهرجان جرش للثقافة والفنون بنسخته الرابعة والثلاثين قبيل افتتاح فعالياته يوم غد الخميس.

وأكد مساعد مدير الأمن العام للعلميات عبيد الله المعايطة خلال تفقده اليوم، موقع المهرجان، يرافقه مساعد مدير عام قوات الدرك للعمليات، أن الخطة الأمنية والمرورية المشتركة تضمنت إجراءات أمنية وتنسيقية تم وضعها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية المشاركة، لتأمين سير فعاليات المهرجان والحفاظ على الأمن والنظام خلاله، وتوفير أجواء ملائمة تتيح لمرتاديه الاستمتاع بالفعاليات المختلفة.

واشار إلى أن الخطة الامنية التي ستنفذ بالتشارك مع قوات الدرك والدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى سخرت كافة الامكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة مرتادي المهرجان من مواطنين ومقيمين وزوار، وبما يسهل عمليات الدخول والخروج من والى الموقع، ويمنع حدوث الازدحامات المرورية في محيط المهرجان ، لتوفير اجواء الراحة والطمأنينة وبما يعكس الصورة الحضارية والمشرقة للأردن كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

من جانبه قال مساعد مدير عام قوات الدرك للعمليات العميد الركن معتصم أبو شتال أن جميع الإجراءات المتخذة راعت السلاسة في التعامل مع المواطنين والدقة في تنفيذ الأدوار وبما يكفل تحقيق أعلى معايير الأمن والحفاظ على سلامة مرتادي الفعاليات المختلفة طيلة أيام المهرجان، لافتاً أن التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد هو عنوان العمل بين الأجهزة الأمنية لخدمة المواطنين.

وقدم قائد امن إقليم الشمال العميد صادق العوران ايجازا اوضح خلاله جملة الإجراءات والخطط الشرطية والأمنية والمرورية التي تم وضعها بالاشتراك والتنسيق مع القيادة العامة لقوات الدرك والضامنة تأمين سير المهرجان وتغطية كافة فعالياته و جوانبه الأمنية والمرورية والتنظيمية.