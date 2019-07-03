بخدمتكم تتلقى 49 الف طلب والأردنيون منزعجون من التعقيدات

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة الأربعاء، أن البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بمنصة بخدمتكم، ستكون متاحة أمام المواطن قريباً من خلال صفحة خاصة بها على موقع رئاسة الوزراء، حيث أوضحت الأرقام أن شكاوى المواطنين على التعقيد في إجراءات الخدمة بلغ نسبتها 75% من الشكاوى.

وأكدت على أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الشفافية في العلاقة بين الحكومة والمواطنين، بإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الأرقام التي توفرها المنصة من حيث عدد الطلبات التي تتلقاها الدوائر الحكومية، ونسبة الإنجاز والتأخير، إضافة إلى واقع أداء كل دائرة على المنصة من خلال تقييم المواطنين لها.

وأشارت غوشة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها وحتى منتصف تموز الحالي وصل إلى نحو 49 ألفاً. داعية المواطنين إلى استخدام المنصة للتواصل مع الحكومة خاصة و أنها تحظى بمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

وبحسب تقرير غرفة عمليات المنصة في رئاسة الوزراء احتلت وزارة التربية والتعليم المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات التي تلقتها المنصة بإجمالي بلغ قرابة 4500 طلب شكّلت ما نسبته 9،2 % من إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الدوائر الحكومية، تلتها وزارة المالية بنسبة 9% ، فوزارة الصحة بنسبة 7،6% ثم أمانة عمان الكبرى 6،8% ووزارة العمل بنسبة 6،1% .

واحتلت الشكاوى المرتبة الأولى في طلبات المواطنين بنسبة 51% ، تلتها اسأل الحكومة 35% ومن ثم الاقتراحات التي بلغت 7% ، فيما بلغت نسبة طلبات الثناء 4% وأخيراً الإبلاغ حيث شكّلت ما نسبته 3% من إجمالي الطلبات.

وتركزت شكاوى المواطنين على التعقيد في إجراءات الخدمة والتي بلغت نسبتها 75% من الشكاوى تلتها بيئة تقديم الخدمة 8%، فالزمن المستغرق لتقديم الخدمة 7% ، ثم جودة مخرجات الخدمة 6%، وأخيراً سلوك الموظفين وشكلت 4% من الشكاوى.

وبحسب البيانات بلغت نسبة الطلبات المغلقة ( التي تم الإجابة عليها) 95% فيما كانت نسبة الرضا عن الرد 70% ، وتجاوزت 2% من الطلبات الإطار الزمني للحل بمعنى حدوث تأخير بالرد ويتم متابعة هذه الطلبات مع الدوائر ذات الشأن.

وحول قنوات المنصة الأكثر استخداماً أظهر التقرير أن تطبيق بخدمتكم كان الأكثر استخداماً من قبل المواطنين بنسبة 68% من الطلبات، ثم مركز الاتصال الوطني 16% فبوابة الحكومة الالكترونية 14%، وأخيراً الدردشة الذكية عبر صفحة إدارة تطوير الأداء المؤسسي على الفيس بوك.