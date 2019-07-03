 وطنا نيوز -250 انذاراً عدلياً للحكومة بشأن إتفاقية الغاز
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250 انذاراً عدلياً للحكومة بشأن إتفاقية الغاز
التاريخ : 17-07-2019 02:46:13 المشاهدات: 1223

وطنا اليوم-عمان: استمرت الحملة التي اطلقتها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" حتى الابعاء، ليصل عدد الانذارات العدلية التي وجهت الى حكومة الرزاز، الى  نحو 250 انذاراً. 

وقال الحملة في بين لها، بان الإنذارات تنوعت بين جماعية وفردية، حيث تم تسجيل مؤخراً اكثر من 100 انذار في قصر العدل بالعاصمة عمان، وباقي الانذارات في الزرقاء واربد والكرك ومادبا.
واشار البيان الى ان الحملة ما زالت مستمرة حتى يوم الخميس.

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