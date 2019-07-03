الريالات يروي قصة هدم كشك عبدون.. والأمانة ترد

وطنا اليوم-عمان:كشف الشاب سعد ريالات شقيق صاحب كشك عبدون الذي تم هدمه من قبل كوادر الأمانة: إنه قدم لترخيص كشكه قبل عام، ولكن الأمانة رفضت اعطاءه أي رخصة.

وأشار ،الى أن أسباب رفض الأمانة ترخيص الكشك، كان بسبب إنها منطقة غير تجارية، وأنه غير مصرح كشكه صحياً.

من جهتها، أكدت أمانة عمان الكبرى في موضوع إزالة كشك عبدون أنها تعاملت مع مخالفة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها ، حيث أن الكشك المعني مخالف وغير حاصل على ترخيص ويقوم بتصنيع الكنافة مع عدم الإلتزام بالشروط الصحية والسلامة العامة.

وبحسب الوثائق التي حررتها الجهات الرقابية بأمانة عمان فإن قرار الإزالة مر في مراحله القانونية منذ شهر أيلول من العام الماضي ولم يكن قرارا آنيا أو بصورة مفاجئة .

وبينت الأمانة، بحسب بيان، أنه بتاريخ 30/9/2018 تم توجيه مخالفة لصاحب العلاقة ومخاطبة الحاكم الإداري بهذا الخصوص ، بناء على الجولات الميدانية وشكاوى المجاورين ، وبتاريخ 24/4/2019 تم توجيه إنذار لصاحب المنشأة لإزالتها والامتناع عن العمل

وبتاريخ 12/6/2019 تم إجراء ضبط مشترك من خلال زيارة الموقع من دوائر الرقابة الصحية وضبط البيع العشوائي ورقابة الإعمار ومديرية منطقة زهران والمركز الأمني ، حيث إن البناء مخالف ويقوم بتصنيع الكنافة وفق شروط غير صحية .

وبتاريخ 2/7/2019 تم إعلام صاحب المنشأة بقرار الإزالة الصادر عن المحكمة ، ومخاطبة الحاكم الإداري بتاريخ 4/7/2019 ، للتنسيق وتنفيذ قرار الإزالة حيث لم يمتثل المعني لكافة الإجراءات وتصويب أوضاعه ولم يستجب لكل ماسجل بحقه من مخالفات وانذارات وجهت إليه فتم تنفيذ قرار الإزالة وفق الأنظمة والقوانين .

وتؤكد أمانة عمان أنها تقوم من خلال دوائرها المعنية بالتعامل مع كافة المخالفات والتعديات وضبط البيع العشوائي بعدالة ووفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والتي تتطلب بعضها إجراءات تأخذ فترة من الوقت .