وجهاء يدخلون على خط ازمة اكشاك شارع الستين بالسلط

وطنا اليوم-عمان:توصل وجهاء في السلط الى اتفاق مع محافظ البلقاء نايف الحجايا على تأجيل موعد إزالة اكشاك شارع القدس عربية "شارع الستين".

وتوصل الاطراف الى اتفاق يقضي ببحث الملف بشكل موسع مع الجهات الرسمية ، والوصول الى انظمة وقوانين ثابتة وواضحة حول الامر.

يذكر ان محافظة البلقاء أمهلت في وقت سابق أصحاب الأكشاك على شارع الستين “الطريق الدائري لمدينة السلط”، اسبوعين لإزالة أكشاكهم.

وقال محافظ البلقاء نايف الحجايا انه جرى تبليغ أصحاب الأكشاك بمراجعة دار المحافظة للتوقيع على تعهدات بإزالة تلك الأكشاك وإعادة الطريق إلى وضعه السابق.

واضاف ان التعهدات تهدف الى ان يقوم أصحاب الأكشاك بإزالتها من تلقاء أنفسهم وبطريقة ودية بحيث يتم المحافظة على ما يملكون فيها بعيدا عن الاضطرار لتنفيذ حملة أمنية لإزالة هذه الأكشاك.

واشار الى أن الوضع الحالي بتواجد الأكشاك على شارع الستين له من سلبيات سواء على الصحة والسلامة العامة نظرا لما يقدم من حلويات ومأكولات غير خاضعة للرقابة من قبل اي جهة رسمية بالاضافة الى السلبيات الناتجة عن الازدحامات المرورية وما ينتج عنها من حوادث مرورية كثيرة، والتصرفات والسلوكيات التي تمارس من قبل البعض وغير المقبولة والمنافية لعاداتنا واخلاقنا.

وبين أن شكاوى كثيرة وردت إلينا من المواطنين حول تلك السلبيات الناتجة عن وجود الأكشاك على شارع الستين وهذا يدفعنا للتحرك لإنهاء تلك المشكلة.