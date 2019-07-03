الرئيسية | محليات تشكيلات إدارية بوزارة الداخلية .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الداخلية سلامة حماد تشكيلات ادارية في الوزارة شملت ترفيع وتعيين عدد من المتصرفين ومدراء الاقضية من كادر الوزارة. وبموجب التشكيلات تم ترفيع عدد من مدراء الاقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف في الوزارة وهم حسن الحنيفات ووائل الطبيشات ومنصور العلاوين وعبد الله كتوعة وناصر الجريان واحمد نصير. كما قرر وزير الداخلية تعيين الموظفين الاداريين التالية اسماؤهم من كادر الوزارة بوظيفة مدير قضاء وهم فراس العبادي ونائل ابداح وطارق المجالي ومحمد القيسي وشايش المجالي وناصر الواكد وصلاح القلاب وسعود الرويضان وهيثم حجازي ونضال الحجازين.

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