|
هذه شروط ترخيص المطاعم المتنقلة والأكشاك في الأردن
وطنا اليوم-عمان: أثارت إزالة أمانة عمان لكشك يملكه شاب لبيع الكنافة على الحطب، العديد من التساؤلات حول قانونية الإزالة، وشروط ترخيص الأكشاك والمطاعم المتنقلة في الأردن.
كما أثار إزالة الكشك حالة غضب بين المواطنين على تصرف الأمانة، لم يسعف الأمانة شرحها وتبرير الإزالة!.
وفي 2016 صدر في الجريدة الرسمية، نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك، بموجبه يحظر على أي شخص مزاولة هذا العمل بدون ترخيص تحت طائلة الإزالة ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض غرامة مالية.
وفي مطلع العام الحالي أقرت أمانة عمان تعليمات ترخيص المركبات " المطاعم المتنقلة " المعدة لممارسة المهن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص، والموقع، والمركبة، والعاملين، وساعات العمل المقررة .
وشملت إعداد وبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة وإعداد وبيع الحلويات والبوظة ، واشترطت عدم ممارسة أي مهنة أخرى .
واشترطت الأمانة في المطاعم المتنقلة سلامة الغذاء المقدم والإشتراطات الصحية وسلامة المركبة وجاهزيتها من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة ترخيص المركبات.
ويسمح القانون للشركات العالمية المعروفة في هذا المجال بالتقدم شريطة عدم الحصول على أكثر من ترخيصين لها لرفع مستوى التنافسية والأداء بين كافة العاملين في هذا القطاع .فيما لن يسمح بالحصول على أكثر من رخصة للشخص الواحد.
واعتبرت الحكومة في تعريفها للعربة، أنها أي مركبة أو عربة أو عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة أو بيعها مهما كان نوعها.
وبمقتضى القانون تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول.
كما تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية:
أقر مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تعليمات ترخيص المركبات " المطاعم المتنقلة " المعدة لممارسة المهن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص و الموقع و المركبة والعاملين وساعات العمل المقررة .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|