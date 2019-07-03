المحكمة تلغي قراراً لوزير الأوقاف

وطنا اليوم-عمان: الغت المحكمة الإدارية مؤخرا قرارا لوزير الاوقاف بعزل موظف في الوزارة.

وبعد دعوى اقامها الموظف محمد فوزي عودة وهو امام مسجد في الزرقاء، قررت المحكمة بعد التدقيق والمداولة إلغاء القرار المذكور لورود أسباب الطعن عليه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وجاء القرار بحسب المحكمة ، بسبب عيب عدم اختصاص وزير الاوقاف بقرار العزل ، وعيب مخالفة القانون الخاص بالوزارة ، وعيب السبب (لا وجود سبب لعزله).