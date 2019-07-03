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مزاد علني لبيع علامات روتانا التجارية في الاردن
وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة أردنية طرح العلامات التجارية التي تملكها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في ، للبيع في بالمزاد العلني للمرة الثانية، اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 21 تموز 2019، وذلك في إطار القضية التنفيذية رقم (15687 – 2018 ب).
والعلامات المطروحة للبيع ؛ Arab Music Awards, Oriental Music Awards, Arab World Music Awards, روتانا زمان, روتانا سينما, روتانا كليب, روتانا طرب, روتانا خليجية, روتانا موسيقى, إضافة إلى علامات أخرى تملكها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
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