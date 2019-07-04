العدل تُطلق مبادرة لمحاربة الإشاعة والأخبار الكاذبة

وطنا اليوم-عمان:تطلق وزارة العدل الأربعاء، مبادرة "فتبينوا" بهدف "محاربة الإشاعة والأخبار الكاذبة"، في خطوة مشابهة أطلقتها مديرية الأمن العام.

وقال وزير العدل، بسام التلهوني، لبرنامج "صباح المملكة" "فتبينوا هي ذات المبادرة التي أطلقتها مديرية الأمن العام ... سيتم الاتفاق على برنامج كامل تقوم به وزارة العدل ومديرية الأمن العام يتضمن تدريبا للموظفين كافة والمعنيين في محاكم الشمال والوسط والجنوب".

"نعلم أهمية هذا البرنامج الذي فرضه التغير المستمر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تدقيق المعلومة وبيان ما هو الأفضل والأصلح من هذه المعلومات حتى لا نقع في الخطأ نتيجة بعض المعلومات غير المبنية على أي أساس صحيح"، حسبما ذكر الوزير.

وتحدث التلهوني عن "خطورة" تداول معلومات غير صحيحة تحوي "أثرا سلبيا كبيرا" على المواطنين، قائلا: "نحن بأمس الحاجة الآن لأن ننقح ما يتم تداوله وألا يكون هناك اغتيال للشخصية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أطلقت حكومة عمر الرزاز منصة حقك تعرف وذلك "لمحاربة الإشاعات واغتيال الشخصية"، بالتزامن مع إطلاق مديرية الأمن العام مبادرة "فتبينوا" لذات الهدف.

والأردن يحذر دائما من خطورة الإشاعات ويدعو إلى التحقيق من صحة الأخبار المتداولة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، إنه رصد 76 إشاعة خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو من العام الحالي، مصدر معظم هذه الإشاعات كان مواقع التواصل الاجتماعي.