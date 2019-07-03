هام للأردنيين .. تعليمات جديدة حول الاعتراض على فاتورة المياه

وطنا اليوم-عمان:دخلت حيز التنفيذ التعليمات الجديدة على (معدل لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول الاعتراضات على مقطوعيات المياه لسنة 2000) .

وتناولت التعليمات الجديدة، تنظيم الإجراءات والاعتراضات على مقطوعية المياه، وصلاحية العداد وإجراءات التغيير واحتساب قيمة فاتورة المياه في حالة وجود اعتراضات على زيادة نسبة الاستهلاك.

ووفقا للتعليمات الجديدة الصادرة في الجريدة الرسمية فإن للمعترض تقديم الاعتراض خلال سنتين من تاريخ المطالبة المعترض عليها.

ويتم دفع مبلغ 6 دنانير بدل أجور اعتراض وتعتبر كتأمين، وتعاد كقيمة من أثمان المياه إذا حصل المشترك على تنزيلات على المقطوعية المعترض عليها وإذا تبين وجود تهريب منظور أو غير منظور لدى المشترك تعتبر رسوم الاعتراض رسم كشف على الموقع.

كما يتم تحديد المقطوعية المعترض عليها مع تسديد جميع الأرصدة المستحقة عن المدد السابقة لمدة الاعتراض، حيث يقوم المعترض بتسديد جزء من الفاتورة المعترض عليها تساوي معدل ثماني دورات سابقة للمشترك.

وحول قبول الاعتراض فنصت التعليمات الجديدة أنه :" لقبول الاعتراض يجب أن يكون هناك زيادة في استهلاك المقطوعية المعترض عليها عن المقطوعات السابقة بنسبة 50%.

عداد المياه :

وفي حال عدم صلاحية العداد لأي سبب وتبين أن المقطوعية المعترض عليها شاذة بدون مبرر يتم محاسبة المشترك بمعدل استهلاك الفترة المماثلة لآخر عامين بمعدل آخر ثماني دورات سابقة ويكون ذلك في الاشتراكات المنزلية وغير المنزلية.

كما يعتبر العداد غير صالح حسب نتيجة الفحص إذا كانت نتيجة الفحص سريعا أو بطيئا بنسبة 10%.

وفي حالة صلاحية الشبكة الداخلية والعداد وصلاحية القراءة نتيجة خطأ بشري فيتم تصويب القراءة بإلغاء الفاتورة ويتم اصدار بدلا منها فاتورة باعتماد القراءة الصحيحة ومحاسبة القارئ المخطئ.