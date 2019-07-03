 وطنا نيوز -عدد سكان الأردن يرتفع 707 نسمة خلال 24 ساعة
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عدد سكان الأردن يرتفع 707 نسمة خلال 24 ساعة
التاريخ : 17-07-2019 10:33:50 المشاهدات: 1365

وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد سكان المملكة، اليوم الأربعاء، إلى 10,448,021 نسمة، بزيادة 707 شخص عما كان عليه التعداد الثلاثاء، وفق ما نشرته دائرة الإحصاءات العامة بخدمة "الساعة السكانية" المفعلة على مدار اليوم.

وبلغ عدد سكان الأردن، الثلاثاء، نحو 10.447.314 نسمة.، وفق تعداد الإحصاءات العامة.

وبحسب تقرير سابق لجمعية تضامن، يتوقع أن يحتاج الأردن 28 عامًا لبلوغ 20 مليون نسمة.


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