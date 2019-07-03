عدد سكان الأردن يرتفع 707 نسمة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد سكان المملكة، اليوم الأربعاء، إلى 10,448,021 نسمة، بزيادة 707 شخص عما كان عليه التعداد الثلاثاء، وفق ما نشرته دائرة الإحصاءات العامة بخدمة "الساعة السكانية" المفعلة على مدار اليوم.

وبلغ عدد سكان الأردن، الثلاثاء، نحو 10.447.314 نسمة.، وفق تعداد الإحصاءات العامة.

وبحسب تقرير سابق لجمعية تضامن، يتوقع أن يحتاج الأردن 28 عامًا لبلوغ 20 مليون نسمة.