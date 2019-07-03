الرئيسية | محليات أمانة عمّان تبرر إزالة كوخ كنافة عالحطب .. والشواربة يغرد

وطنا اليوم-عمان:برّرت أمانة عمّان، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إزالتها كوخ صغير لتقديم كنافة على الحطب"، أراد شاب أردني من خلاله تحقيق حلمه بامتلاك مشروع خاص به.

وعلقت الأمانة على ذلك، بقولها إنه "يتم التعامل مع المخالفات وفقا للأنظمة والقوانين.

وأكدت في تغريدتها أن "دعم الشباب لا يكون بمخالفة القانون وإنما تمكينهم بمشاريع الرياده والمشاريع التي توفر فرص عمل مثل مركبات الطعام وليس تشجيعهم على مخالفة القانون بل احترام القانون وإلا تصبح المدينه تعج بالفوضى بدافع تأمين فرص العمل".

ولم يحظ تبرير الأمانة ولا تصرفها بقبول الغالبية العظمى من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرب أمين عمّان، يوسف الشواربة، الدعوة لمخالفة القانون، وذلك بعد الاستياء العام من إزالة الأمانة مشروعًا خاصة لشاب أردني بإحدى مناطق العاصمة.

وقال الشواربة في تغريدة له عبر تويتر : إن الشباب هم الثروة الوطنية الحقيقية التي يحب تمكينها وفتح أبواب الريادة لها.

وتابع أنه "ومن أهم وسائل التمكين الوعي والمسؤوليه واحترام سيادة القانون وترسيخ ثقافة الالتزام والعطاء.

وأوضح أنه " ليست بالعواطف تبنى الأوطان والمؤسسات وإنما بإرادة وعزيمة ابناؤها ، أستغرب الدعوه لمخالفة القانون" .

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