احذروا .. الحرارة في ذروتها و 45 درجة مئوية متوقعة بالأغوار

وطنا اليوم-عمان:ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتصبح أعلى من معدلاتها نسبة لهذا الوقت من السنة ما بين 5-7 درجات مئوية، ويُتوقع أن تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية حارة قادمة عبر الأراضي المصرية.

ويُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان وغالبية المدن الأردنية لما يقارب 37 مئوية، في حين يجب الانتباه إلى ارتفاع درجات الحرارة لما يقارب 45 مئوية في مناطق الأغوار وربما أعلى من ذلك بقليل في الأغوار الجنوبية.

ونصح موقع طقس العرب، بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ تجنبًا لضربات الشمس وأي مضاعفات بسبب الحرارات العالية.