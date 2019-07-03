 وطنا نيوز -كارثة تجارية بسبب مشروع تقاطع طارق
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كارثة تجارية بسبب مشروع تقاطع طارق
التاريخ : 16-07-2019 09:56:32 المشاهدات: 1322

وطنا اليوم-عمان:أغلق ما لا يقل عن 20 محلا أبوابه، بشكل نهائي، بسبب مشروع تقاطع طارق، الذي يعد جزءا من خط الباص السريع؛ وفق رئيس لجنة متضرري التقاطع، طارق مسودي.
وقال مسودي ، إن عددا يتراوح بين 15-20 نشاطا تجاريا، أغلقت أبوابها، منذ بدء العمل في التقاطع، مطلع حزيران الماضي.
وتنوعت النشاطات التجارية المغلقة، بين محال خضار وألبسة ومحامص، ومعارض وورش تصليح سيارات، وفقا لمسودي.

وأوضح مسودي، أن المحال التي لم تغلق أبوابها، حتى اللحظة، بدأت بخفض تكاليفها، عن طريق تقليص أعداد العمالة لديها.
وبيّن أن المحال الواقعة على طول منطقة الإنشاءات، وعلى مدخل منطقة طبربور، فقدت زبائنها بشكل كامل، بعد انطلاق المشروع.
وتوقع مسودي، إغلاقات جديدة، بين المحال التجارية المتضررة، البالغ عددها نحو 250، خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر التي تتكبدها.
ونوّه إلى الاستنزاف الذي تعرض إليه التاجر خلال السنوات السابقة، بسبب الظروف الاقتصادية، وما زاده المشروع من معاناة.
وقدّرت دراسة، أجراها المتضررون، الخسائر التي سيتعرضون لها، بنحو 5.8 مليون دينار، في العام الواحد.
وفي الثامن من حزيران الماضي، أعلنت أمانة عمّان، عن إغلاق تقاطع طارق، بشكل كامل، لاستكمال خط الباص السريع.
ويمتد عمر المشروع، إلى 18 شهرا.


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