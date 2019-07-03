الرحامنة يزور مستودعات الاسواق الحرة بالقسطل ويلتقي المجالي

وطنا اليوم-عمان:قام مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ظهر اليوم الثلاثاء 2/7/2019 بزيارة تفقدية إلى مركز جمرك عمون في شركة الاسواق الحرة الاردنية وقام على هامش هده الزيارة بتفقد سير العمل في السوق الحرة - بوليفارد عمان " والمستودعات الرئيسية للشركة في منطقة القسطل , وكان في استقبال عطوفته الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية المهندس هيثم المجالي ومدير جمرك عمون العقيد داوود الشوابكه.

وتم عقد اجتماع بين مدير الجمارك اللواء د. الرحامنه والرئيس التنفيذي للاسواق الحرة الاردنية المهندس هيثم المجالي الذي بدوره نقل تحيات رئيس مجلس الادارة معالي المهندس علي الغزاوي , ورحب هيثم المجالي بـ عطوفه مدير دائرة الجمارك واعرب عن اعتزازه وتقديره لهذه الزياره التي قام بها للسوق الحره البوليفارد ومستودعات الاسواق الحره بمنطقة القسطل وأن هذه الزيارة تعكس اهتمام دائرة الجمارك العامة بدعم الشركات الوطنية . وبين المجالي ان شركة الاسواق الحرة الاردنية ودائرة الجمارك العامة يشكلان جسما وطنيا واحدا يجسده الاهتمام الناتج عن تعاون وتعامل وتكامل عمل كوادر دائرة الجمارك العامة المتمم لاعمال الشركة في جميع فروعها البرية والبحرية والتي تصل الى 19 فرع .

وأضاف المجالي أن الاسواق الحرة الاردنية تسعى دائما لتقديم افضل الخدمات للزائرين وبناء جسور الثقة معهم لتتكامل الصورة الحضارية التي تليق في المملكة الاردنية الهاشمية التي تماشى مع تطلعات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي سعى دائما ويسعى جاهدا لجلب الاستثمارات الخارجية للاردن وتكريس مفهوم البيئة الآمنه للاستثمار .

وبين المجالي أن علاقة شركة الاسواق الحرة الاردنية بدائرة الجمارك هي علاقه قديمه ومتينة تستند الى الشفافية والمصداقية وتحتكم في جميع اعمالها الى الاتفاقية المنظمة لعمل الشركة .

وقال المجالي ان الاسواق الحرة الاردنية تعتبر رافدا لخزينة الدولة ولدائرة الجمارك العامة حيث تدفع للخزينة العامة ما نسبته 9% من اجمالي مبيعاتها بالاضافة الى 1.5% من اجمالي المبيعات لدائرة الجمارك العامة

ومن جهته أكد الرحامنة أن شركة الاسواق الحره الاردنية شركه وطنية ساهمت وتساهم في التقليل من نسب البطاله من خلال تشغيل الاردنيين , وأن دائرة الجمارك العامة هي عامل مساعد ومتمم لاعمال الاسواق الحرة الاردنية , حيث اشاد بتميز الشركة وريادتها في اعمالها , الامر الذي انعكس ايجابا على بيئة العمل

وأكد على ان النجاح المتحقق بين دائرة الجمارك العامة وشركة الاسواق الحرة الاردنية هو نتيجة حتمية لالتزامهم بالقوانين والانظمة النافذة .

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية حيث استلم الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية المهندس هيثم المجالي من عطوفة مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنه درعين تقديرا لرئيس مجلس ادارة الاسواق الحرة الاردنية معالي المهندس علي الغزاوي , ودرعا تقديريا للرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي .

كما قدم المجالي درعا تقديريا لعطوفة مدير عام الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ولكافة منتسبي دائرة الجمارك العامة .

وكرمت شركة الاسواق الحرة الاردنية احد افراد الجمارك الذي احيل الى التقاعد مؤخرا.







