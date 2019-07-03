 وطنا نيوز -الرزاز يفاجئ مستشفى الأميرة بسمة في اربد
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الرزاز يفاجئ مستشفى الأميرة بسمة في اربد
التاريخ : 16-07-2019 09:01:48 المشاهدات: 549

وطنا اليوم-عمان:أجرى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، زيارة مفاجئة الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في اربد، مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك ضمن زيارة أجراها الرزاز برفقة عدد من الوزراء إلى محافظة اربد الثلاثاء، للاطلاع على عدد من المشاريع وتفقد الخدمات الحكومية في بعض المؤسسات.

وتفقد الرزاز واقع الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى، حيث تبادل رئيس الوزراء الحديث مع المراجعين للمستشفى بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً أهمية رفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المرضى والمراجعين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الأطباء المناوبين في قسم الإسعاف والطوارئ حول حجم العمل والضغط الكبير الذي يشهده القسم الذي يستقبل يومياً أكثر من ألف حالة كما أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفى تصل إلى نحو 96 بالمئة.


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