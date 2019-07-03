وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل، عن استثناء 85 إماما وواعظا وموظفا من قرار الإحالة على التقاعد.

تأتي تصريحات أبو البصل، بعد نشر الجريدة الرسمية الثلاثاء، اسماء مئات الموظفين المحالين على التقاعد من مختلف المؤسسات الحكومية.

أبو البصل قال في تصريحات صحفية: إن القرار يهدف الى تعزيز بيئة المسجد والمحافظة عليه واستمرارية الاستفادة من خبرات وعلم ورؤية علماء اجلاء لهم حضور كبير في المجتمع من خلال تسلحهم بالعلم والمعرفة. وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال الوزارة تسعى دائما للمحافظة على رسالة المسجد وتعزيزه بالائمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين، مؤكدا أن رسالتهم في كل زمان تقوم على تسليح المجتمع بالقيم والاخلاق بعيدا عن لغة التطرف والتشدد.

وأشار أبو البصل، ان قرار الاستثنار من التقاعد والتمديد تم لمدة 3 سنوات قادمة وشمل 85 إماما وواعظا، منهم 35 إماما وواعظا من ملاك الوزارة و50 آخرون من موظفي دائرة اوقاف القدس.

وأشاد ابو البصل بالدور الذي يقوم به الائمة والخطباء والوعاظ والواعظات لترسيخ وتوضيح صورة الإسلام الحقيقية تجسيدا لدور الأردن كمثال على التطور والاعتدال في العالم الإسلامي. ولفت الى اهمية دور المساجد باعتبارها من اهم المؤسسات في الوطن لأنها تخاطب نحو نصف المجتمع، مشددا على مسؤولية ودور الخطباء والوعاظ والائمة في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز روح الانتماء والعطاء بين ابناء الشعب والحفاظ على أمن الوطن.

وأوضح أن الوزارة انتهت حاليا من إعداد نظام خاص لرتب الائمة بحيث يكون مرتبطا بتميز الامام وبما ينعكس على البعد المالي ولجعله قادرا على إحداث حالة من التطوير الذاتي، مؤكدا أن هناك سلسلة قرارات صدرت عن الوزارة خلال الفترة الماضية تصب في مصلحة الائمة والوعاظ.