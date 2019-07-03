وزارة التربية بحاجة إلى 1000 موظف

وطنا اليوم-عمان: أعلن أمين عام الوزارة سامي السلايطة أنه سيتم تعبئة ألف شاغر للفئة الثالثة للعام الجاري 2019، وهذا يتم لأول مرة في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشأن إدراج بعض المهن على الفئة الثالثة ضمن المهن الخطرة.

بحثت اللجنة الإدارية النيابية عدداً من القضايا المتعلقة بالعاملين على الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة.

وقال الحجاحجة: إن اللجنة بحثت بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة عدداً من المطالب المقدمة للجنة من موظفي الفئة الثالثة العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن هناك أعباءً وظيفية كبيرة تترتب على عاملي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، وهو ما يتطلب تحسين ظروفهم الاقتصادية وتلبية عدد من مطالبهم، مثمناً وأعضاء اللجنة الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالاستجابة لعدد من مطالبهم.

بدوره، قال الدكتور المعاني: إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات التي حققت عدداً كبيراً من مطالب العاملين على الفئة الثالثة، فيما تم مخاطبة رئيس مجلس الخدمة المدنية بعدد من المطالب.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان يدرس حالياً معالجة ملف العاملين على الفئة الثالثة بجميع الوزارات من حملة المؤهلات العلمية ولم يتم تعديل فئاتهم الوظيفية.