الإتصالات توضح حول رفع أسعار العروض وخدمات شركات الاتصالات

وطنا اليوم-عمان:علقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الثلاثاء، على التعديلات التي تمت عروض الاتصالات المتنقلة، وما أشيع عن رفع أسعار العروض أو اسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان لها : " بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً حول قيام شركات الاتصالات المتنقلة بإجراء تعديلات على عروض الاتصالات المتنقلة، تود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بيان ما يلي:

أولاً: قامت الهيئة بدراسة العروض الجديدة وقارنتها مع العروض التي كانت موجودة في السوق وتبين للهيئة أن بعض الشركات قامت بطرح عروض جديدة تضمنت ميزات اضافية وبنفس اسعار العروض القديمة وتمثلت هذه المميزات بزيادة حزمة الانترنت الاساسية وتقديم مكالمات دولية مجاناً.

ثانيأً: لاحظت الهيئة وجود رفع في أسعار بعض العروض إلا أن هذا الرفع تزامن مع ميزات إضافية أكثر مثل رفع حزمة البيانات الاساسية حيث وصل الرفع في الأسعار في بعض العروض الى 15% بينما زادت حزمة البيانات الاساسية بنسبة 100%.

ثالثاً: وجدت الهيئة أثناء تحليلها للعروض وجود عروض معينة لشركة واحدة قامت برفع سعرها للمشتركين الجدد وليس للمشتركيين الحاليين، إلا أن الشركة خالفت التشريعات الناظمة للقطاع بعدم الاعلان المسبق عن هذا الاجراء وسيتم التعامل معها بناء على حيثيات المخالفة.

وتجدر الاشارة إلى أن دور الهيئة الرقابي على العروض يتمثل في أن تتأكد بأن العروض تتسم بالوضوح وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات، ولا تتدخل الهيئة في تنظيم أسعار هذه العروض أو اسعار الخدمات المقدمة ضمن هذه العروض بشكل خاص، علماً بأن الهيئة قامت في وقت سابق بإصدار قرار تنظيمي يمنع بموجبه أن يسري الرفع بالاسعار الجديدة على المشتركين الحاليين حتى تنتهي الفترة التعاقدية بين المستخدم والشركة.

وفي هذا الصدد توضح الهيئة بأنها تقوم بالتعاون مع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة بدراسة العروض في حال ورود أي شكاوى تشكل إخلالاً بالمنافسة على سبيل المثال البيع بأقل من الكلفة أو في حالات الاتفاق على تحديد أو رفع الاسعار بما يعرف بإتفاقيات التواطؤ، ويتم الإجراء المناسب في الحالات التي تثبت تجاوز الشركات للتنظيم التنافسي.