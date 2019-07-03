رسمياً.. الأردن وقطر يتبادلان السفراء.. تعرف عليهم

وطنا اليوم-عمان:وافقت الحكومة الأردنية، على قرار حكومة دولة قطر، بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر لدى البلاط الهاشمي الملكي.

كما صدرت الارادة السامية، بتعيين السفير زيد مفلح اللوزي سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى دولة قطر.

وصدرت الارادة الملكية السامية في الجريدة الرسمية التي نشرت الثلاثاء.