 وطنا نيوز -رسمياً.. الأردن وقطر يتبادلان السفراء.. تعرف عليهم
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رسمياً.. الأردن وقطر يتبادلان السفراء.. تعرف عليهم
التاريخ : 16-07-2019 03:33:44 المشاهدات: 1295

وطنا اليوم-عمان:وافقت الحكومة الأردنية، على قرار حكومة دولة قطر، بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر لدى البلاط الهاشمي الملكي.

كما صدرت الارادة السامية، بتعيين السفير زيد مفلح اللوزي سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى دولة قطر.

وصدرت الارادة الملكية السامية في الجريدة الرسمية التي نشرت الثلاثاء.


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