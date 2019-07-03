 وطنا نيوز -ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي
التاريخ : 16-07-2019 03:11:37 المشاهدات: 1488

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع عطوفة السيد محمود عبد الله احمد القرعان من موظفي الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 7/7/2019 .
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع عطوفة الآنسة جنان زكي احمد أبو زياد من موظفي الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 .
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 ـ الموافقة على إحالة عطوفة السيد محمود عبد الله أحمد القرعان من ملاك الديوان الملكي الهاشمي على التقاعد اعتبارا من تاريخ 17/7/2019 .

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق