ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع عطوفة السيد محمود عبد الله احمد القرعان من موظفي الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 7/7/2019 .

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع عطوفة الآنسة جنان زكي احمد أبو زياد من موظفي الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 .