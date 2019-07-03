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ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي
وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع عطوفة السيد محمود عبد الله احمد القرعان من موظفي الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 7/7/2019 .
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع عطوفة الآنسة جنان زكي احمد أبو زياد من موظفي الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 .
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 ـ الموافقة على إحالة عطوفة السيد محمود عبد الله أحمد القرعان من ملاك الديوان الملكي الهاشمي على التقاعد اعتبارا من تاريخ 17/7/2019 .
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