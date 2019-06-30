أسماء 1800 موظف حكومي أحيلوا إلى التقاعد

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارات ومؤسسات حكومية إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحهم المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص ذلك:

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

السيد محمود ماهر إسماعيل شكاخوا

السيدة سمر حمدان فليح الوبيــــر

السيدة سمر نايف إبراهيم جميعـــــان

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة السياحة والآثار على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد باسم عبد الله فالح حياصات

السيد أسامه كريم سالم شريــــده

السيد محمد عيد رجا النواصـــــــره



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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظفة من الموظفتين المذكورتين تالياً من ملاك بنك تنمية المدن والقرى على التقاعد اعتبارا من التاريخ 30/6/2019 ومنحهما المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيدة طروب عبد الله محمد الظـــــــــــــاهر

السيدة صباح علاء الدين نور الدين ساغه

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك ديوان المحاسبة السيد ناجي أديب مصطفى حسنيه على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 1/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 .

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 :-

السيد اشرف فاروق علي الكــــردي

السيد سليمان أحمد عيد أبو معيـتق

السيد عامر محمد خليف المرايـــــــات

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/7/2019:-

الاســــم

داود عبدالسميع امين الدجاني

احمد مصطفى عبد الله القضاه

حسين محسن شحاده الشرمان

ايمن سليمان ضيف الله ابو عبطه

زهير صالح عبد الله جبران

صادق محمد امين يوسف المومنى

مروان خلف محمد الصمادى

عائده صالح فلاح المرزوق

محمد فايز حسن البدور

ابتهاج احمد عربي عربي

يوسف فايز محمد عبدالرحمن

محمد محمود عبدالقادر عوض

يوسف عبدالعزيز عبد القادر الاسمر

عبدالله طاهرخميس العويرات

عبدالله عايد مفلح ابو دلو

محمد فيصل محمد الشريده

اسامه ضيف الله عبدالقادر المومني

محمد قاسم عبدالله نمراوي

باسم عبدالكريم عايد شطناوي

مصطفى سالم محمد المهيرات

جمال مذيب صالح الخطيب

محمد عبدالله فازع الشرمان

عبدالله احمد كايد الحياصات

محمد احمد محمود العبابنه

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد أمجد محمد أحمد المصري على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظفة من ملاك وزارة النقل السيدة تمارا جمال عبد الحميد أبزاخ على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحها المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:

روضه ناجي سعيد موسى

رضوان علي فلاح القضاه

مأمون محمد علي صالح محمد الاسمر

حسين عبدالعزيز هزاع سعد عبيدات

5

عبدالحليم محمد عبد مجدلاويه

6

محمد يونس احمد عثمان

7

سيف عبدالله صالح الطوال

8

بكر محمد عايد الزقايبه

9

مجلي الياس جبرائيل البوالصه

10

ميسون محمد تيسير احمد عبابنه

نبيل عبدالحفيظ مصطفى حميدان

12

محمد طالب خضر الابراهيم

13

محمد عيد طويرش

14

عمر صلاح محمد ابوجليان

15

سامي سليمان محمود ابوغزله

16

لينا خليل دخل الله ابراهيم القسوس

17

فاطمه محمد سعيد الحسن الشياب

18

محمد ابراهيم حسن علي

19

ماجد جبريل محمد الجيلانى

20

واصل عبدالعزيز سليمان المومني

21

محمد صبحي ارحيل الرخامين

22

هاله زكي داود سلامه

23

علي حسن علي حجير

24

خلف عايد محمد الطعجان

25

علي صالح سالم العبادله

26

غاده سليمان عبدالله مرمش

27

هاني احمد علي اغنيمات

28

جهاد ناصر سالم خريوش العرامشه

29

هاله عمران عبد حماد الشمايله

30

حساين مصطفى محمود القرعان

31

ابراهيم مصطفى جبرين القواسمه

32

عائشه سليمان ابراهيم الختالين

33

احمد عبدالرحمن خيرو الشديفات

34

عوني حسن ابراهيم عبدالرحمن بني هاني

35

جهاد محمد ضيف الله السعيديين

36

امنه احمد محمود بني هاني

37

ابتسام جمال جميل نزال

38

عبدالله محمود شتيوي ابوزيتون

39

نسرين يعقوب محمد سلامه

40

اميره احمد ابراهيم عوض

41

انتصار سالم موسى بطارسه

42

وفاء عبدالمولى علي خريس

43

امل تيسير سعيد الجمال

44

رباب خالد عبدالله المجالي

45

خلود ابراهيم خيرو الشديفات

46

تغريد يوسف محمد السعودي

47

شحاده علاوي سليمان الشيخ خلف

48

حسن ايوب حسن محمد صبيح

49

خديجه عبدالكريم محمد الشياب

50

فوزيه عبدالرزاق يعقوب النسور

51

وليد عادل محمود الشملاوي

52

احلام محمود ابراهيم نصيرات

53

ابتسام احمد محمود النمروطى

54

الما فوزات ساري حداد

55

وفاء عبدالله احمد الوشاح

56

محمد حمد دريوش العبادي

57

يحيى سليمان جراد النوايسه

58

رائده احمد صالح النسور

59

خوله عبدالهادي ذياب الطراونه

60

حسام محمد حسن نزال

61

سعد يوسف سليم النعمات

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحهما المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد بشر سليم سلامه الفاعوري

السيد ماهر طه ذيب الريانــــــــي

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظفة من ملاك وزارة الزراعة السيدة رندا محمود أحمد خريسات على التقاعد بناء على طلبها اعتبارا من تاريخ 25/7/2019 ومنحها المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

حسين عبدالفتاح حسن زيد

2

داهود جمال عبدالفتاح نوفل

3

شفيق مصطفى عبداللطيف موسى الزبيدي

4

محمد علي احمد سلطى

5

عماد شفيق محمد السوقى

6

موسى جميل يوسف الطراونه

7

محمد عبدربه جدوع الدقس

8

سميح عطاالله احمد البنا

9

احمد محمد ابراهيم الديري

10

عمر احمد محمود السويطى

11

اروى هاشم سعيد أبوسنينة

12

رسميه علي المحمد اعمير

13

ليندى نجيب داود الربضي

14

امينه محمد سعد المومني

15

وفاء ابراهيم سليمان الطراونه

16

ساره سالم عيسى الحسنات

17

جميله عبدالله طالب الصغير

18

حنان صالح حسين جمعه

19

فريال محمد عبدالرحيم ابراهيم

20

فدوى نمر عبدالقادر ابوعطيه

21

سكوت سعدالله محمود الزواهره

22

ابتسام علي محمد العمري

23

هنادي يوسف سالم العتال

24

ايمان فلاح محمد قضاه

25

احمد فؤاد علي احمد برهم

26

فريال عبدالكريم يوسف الردايده

27

عبدالمجيد حمد علي ابونعاج

28

كفاء ناصر موسى العلى

29

وداد علي سليم مجاهد

30

بسمه عاكف عبدالله الرقاد

31

عبدالكريم عبدالرحيم مسلم الهنانده

32

بسمه بركات عقله مناصره

33

قاسم محمد علي المصرى

34

تغريد صالح المثقال العدوان

35

ميسر ابراهيم علي اسماعيل تيلخ

36

تمام علي عبدالله بني عيسى

37

مهدي موسى حسين سرحان

38

اسماعيل علي خلف العليمات

39

خالده اسمر مفلح العجولين

40

جميل احمد خلف اللوزي

41

عماد عبدالحفيظ عبدالقادر النمروطي

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

خالد عبدالحميد الحامد الحمادنه

2

غازي محمد نمر حرب

3

محمد عواد فرحان الفواعير

4

حسين محمد احمد الجراح

5

مازن عبدالمجيد سلمان المحادين

6

ماهر فضيل نهار طناشات

7

عمر محمود هلال عيون

8

يونس ابراهيم محمد ابوصفيه

9

خلود محمود احمد يونس

10

سليمان عبيدالله سلامه القراله

11

حسني احمد رشيد العريان

12

رياض محمد عبدالله عبدالجواد

13

ساميه مبارك سليم المصاروه

14

مأمون رمضان احمد حمزه

15

عوني احمد محمود عبابنه

16

سميره موسى يونس دودين

17

قاسم محمد عبدالرحيم الدقامسه

18

علي عواد عطا الجبور

19

حمده ظاهر عبدالرحمن محاسنه

20

فريال محمد مصطفى النسور

21

دوله يوسف مسلم الطراونه

22

خوله هلال مفلح الربطه

23

انتصار محمد مفلح الخزاعله

24

محمد ايوب صالح الطراونه

25

احمد علي احمد ابوعاليه

26

سمير عايد وهدان سمردلى

27

محمد احمد عيسى الرجعى

28

ماجده حسن احمد حسن

29

نجاح محمد مفضى حوران الحسين

30

عزيز صالح محمد الطويسات

31

زياد ابراهيم عيسى صقر

32

طارق حسين حسن المشاعله

33

جمال حسن عبدالقادر الفريحات

34

رحاب ابراهيم اسعد حسين

35

عدنان عبدالله محمد فريوان

36

احمد صالح علي العمري

37

اسماء محمود محمد الحسنات

38

فاطمه محمد حسن شلطف

39

علي محمد سلامه عبيدات

40

موسى عطيه موسى ابودامس

41

منى محمد عبدالقادر صباح

42

ريما سعد الاحمد النصيرات

43

جميله عبدالكريم محمد المواس

44

محمد ابراهيم محمد اعمر

45

ناديه احمد محمد الحسن

46

نضال محمد شاكر الزبيدي

47

حسين محمد سليمان المرافى

48

علي محمد علي الشحادات

49

ندى عبدالرحمن دخل الله الحراسيس

50

محمود حسني محمود العوضى

51

سمير ذيب ابراهيم الياسين

52

محمود عبيدالله احمد الديات

53

عماد محمد عواد التميمي

54

رائده مصطفى سليمان الشعيبى

55

سعاد محمد ابراهيم الشناوي

56

امل موسى محمود عليان

57

امل شحاده محمود صالح

58

فريد محمود جبران عبدالوهاب

59

ورود جبرائيل صالح الزيادين

60

محمد عبدالله محمود الاخرس

61

بركات أحمد ذيب التميمي

62

محمد يعقوب فلاح الجواميس

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

نذير حمدالله العلى العناسوه

2

عدنان سعيد سليمان بني اسماعيل

3

غاده محمد جمال جبرين الجنيدي

4

عمر عبدالرحمن محمد العبابنه

5

محمد محمود عبدالفتاح الخطيب

6

فيصل عبدالله مصطفى الطعانى

7

عبدالله سالم عليان الوليدان

8

رزق عبدالله موسى شلبايه

9

فوزي محمد عبدالرازق الناصر

10

اطراد فواز محمود ابوغزله

11

وجدي محمود محمد ابوشعيب

12

أيمن عبدالحليم حسن عبداللات

13

صافي حامد احمد عبدالله

14

تيسير صالح حسن مقدادى

15

بسام محمد سلامه القراله

16

امل محمد عبدالرحمن الشاطر

17

محمد يوسف موسى عبابنه

18

خالد محمود حسن مريان

19

محمد طه محمود برغل

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الشباب على التقاعد اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد باسل عبد الوهاب عطا الله المجالـــي

السيد محمد أحمد نهار العــــــــــــــــــــــودة

السيد حسين أحمد محمد أبو حميـــــــــــــــد

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك دائرة مراقبة الشركات السيد نائل بهجت سالم الخطيب على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 .

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

محمد احمد علي بني يونس

2

قاسم محمد فوزي حامد الشبول

3

محمود عبدالرحمن محمد خليل ابولبده

4

عبدالقادر محمد حامد البواعنه

5

جميل عبدالكريم ابراهيم الجمل

6

جادالله خلف يوسف شلول

7

ناصر عقله ابراهيم احمد

8

محمد ناجح محمد عمر مريان

9

عبدالله محمد محمود محمد

10

كمال محمد مطلق الطيطي

11

ضرار احمد سليمان عبدالجواد مومنى

12

ظاهر عبدالجليل علي الجلامده

13

عبدالله دهيسان سلامه الحجايا

14

حميدان غصاب عواد الشرفات

15

عيد سالم عواد العيسى

16

انور حسن فياض زهران

17

نزال احمد ابراهيم شطناوى

18

احمد عبدالحميد عبدالله يامين

19

فايز فخري يوسف عقله

20

خليل احمد محمد الدوخ

21

مروان احمد ابراهيم شطناوى

22

امجد نمر العلى وحشه

23

خالد امين احمد ابوجمل

24

منى علي محمد سعيد

25

سليمان احمد عثمان ابوعنزه

26

خيريه فارس يوسف حسين

27

مريم عيسى محمد مصلح خضر

28

امين ابراهيم محمد ابوحليوه

29

صباح عثمان سليم رمضان

30

علي سلامه حسن ابوغنيم

31

وجيه موسى عارف براهمه

32

ابراهيم ماجد مجلى الدخيل

33

خلدون عبدالله احمد ابورواق

34

بسما جبر خطار المحاسنه

35

صالح محمد مصطفى عبابنه

36

سفيان احمد صالح سليمان

37

عبدالله موسى عبدالله النمرات

38

اديب يوسف ذيب شواهين

39

نبيهه علي عبدالرحيم كماله

40

انور عبدالرحمن احمد رحيمه

41

مريم حسين فارس ذيب

42

عائشه قاسم محمد بني ملحم

43

محمد اديب عبداللطيف الرفاتي

44

انبياء عبداللطيف الشيخ محمد التوم

45

فداء علي محمد ابوغزله

46

نورالدين احمد يحيى النادى

47

خوله حسين فارس ذيب

48

فائقه ذياب حسين هديب

49

صباح عبدالرحمن عطوه حطاب

50

امنه خليل محمد محمود السباتين

51

انعام سعيد رشيد احمد عبدالرحمن

52

محمد خليل محمود عيال عواد

53

ياسر احمد فلاح العبدالرحمن

54

اكرم محمود نور الدين فريحات

55

حسن عبدالمعطي احمد ابوجابر

56

نهار عبدالكريم عبدالرحمن الزواهره

57

عبدالله سلامه العلى الشرمان

58

محمود حسين موسى العساف

59

ختام مبارك سلمان الكدراوى

60

حليمه محمد هندى الخوالده

61

عبدالعزيز سلمان سلامه ابوجقيم

62

بسمه حسين سليمان الشديفات

63

نجاح محمد احمد طبازه

64

اخلاص رضوان محمد المومني

65

احمد عبدالجبار يوسف عباس

66

ماهر علي شحاده الطويل

67

رشيد محمد احمد قطنانى

68

سميح عبدالحميد حمود الضمور

69

خديجه عبدالفتاح احمد الشلختى

70

عبدالرحمن كامل ادهم احمرو

71

ابراهيم خالد مصطفى العلى

72

علي عبدالرحمن حسن العظامات

73

ايمن صالح ضيف الله السالم

74

مقبل سالم صبح الشرفات

75

زكريا عبود حسين مشرقى

76

خوله مفلح جمعه الرواحنه

77

دلال ابراهيم صالح الطلافيح

78

معتصم عبدالفتاح مصطفى الشيخ

79

ماجده ابراهيم عبدالمحسن ثلجى

80

ابراهيم صالح محمود الشلبى

81

عبدالشكور علي محمد غانم

82

عيد احمد عبدالله ابوفضه

83

خلود محمود علي العسيلى

84

احمد مصطفى حسن القسايمه

85

محمد علي حسين الفدغم

86

احمد محمد راجى عبيدات

87

سميره محمد معيش الحراحشه

88

ماجده ضيف الله عطيه القرعان

89

خالد محمد مصطفى عبابنه

90

باسم محمود احمد شطناوى

91

ايمن محمد احمد الحموز

92

محمد سالم محمد النواجى

93

حسن ذيبان خليل المصاروه

94

زكريا احمد سليم المساعده

95

عبدالله سليمان خلف القطيش

96

حسين صالح عيد حمد غرام

97

عواد ابراهيم سليم الحجازين

98

تميم خالد محمد عباره

99

عطيه حسن عبدالله الغزاوي

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين من ملاك المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المذكورين تالياً على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيدة أفنان حسني عايش خليـــــــــــــل

السيد محمود محمد عيسى حســـــــــــــــن

السيدة هيفاء سليم داود عبد النــــــــــور

السيدة أروى جريس عيسى حـداديــــــن

السيدة وصال مصطفى أحمد أبو ارشــيد

السيدة فاديا نعيم عوده الكرادشـــــــــــه

السيدة ميمونه فرحان محمد الطيــــــــــــار

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

عبدالقادر احمد عبدالقادر المومني

2

يوسف محمود محمد ياسين

3

محمد سليم احمد الحسين دواغره

4

هشام محمد ناصر محمود العيسى

5

رغدا احمد عبدالرحيم المفضى الدباس

6

فاطمه انس حامد ابوالهدى

7

تيسير نمر محمود حسين الزيتاوى

8

اسماعيل شفيق عبدالكايد الزعبي

9

محمد احمد خميس سلامه

10

سمير نظمي حسن دار ياسين

11

ابراهيم علي صلاح الخصاونه

12

نبيل محمد خالد عبدالسلام عبده

13

فراس مدالله علي العساسفه

14

عدنان محمود عثمان العزام

15

ابراهيم علي صالح خضر

16

ابراهيم محمد عبد رواشده

17

محمد برهم خلف قبلان

18

ابراهيم فياض لافى البطران

19

محمد حمد مصطفى الزعبي

20

نوفان عايد النهرى العظمات

21

عبدالله محمود علي ربابعه

22

عصام حسن عبدالقادر الفريحات

23

عبدالرؤوف عويد موسى الشرع

24

عمران صالح شنوان العزام

25

عصام عبدالرحمن احمد ابو الكاس

26

محمد ابراهيم اسعد قزق

27

ماهر علي مصطفى القضاه

28

سعد عايد حسين الرواشده

29

فياض نمر فياض الاحمد

30

فاطمه مصطفى محمد العلاونه

31

غنام عبدالرحيم عواد الخلايله

32

فيصل احمد سالم عمرى

33

يوسف محمد يوسف القضاه

34

ابراهيم محمد علي بنى احمد

35

فايز محمد احمد ابوزينه

36

بسام كامل علي خوالده

37

محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم

38

احمد جاسر ياسين ابوالهيجاء

39

علي احمد حسن سنباطى

40

يوسف عبدالحليم محمد العزازمه

41

غسان حسين دايس دواس

42

عدنان حسن عطيه الحمايل

43

خالد احمد محمد الرواد

44

ابراهيم عقله خلف محارب الشوابكه

45

احمد لبيد شوشان مبارك الصالح

46

خلف علي صالح عبدالرحمن

47

احمد ناصر سفيان المزاوده

48

يحيى عبدالله سليم حواتمه

49

محمود جميل محمود ماهلى

50

حيدر احمد محمود ملكاوي

51

سالم حسين عبدالله شلهوب

52

فواز رجا ساطع العقيل

53

ابراهيم علي خليل يوسف

54

يحيى علي ابراهيم الجراح

55

موسى يوسف عبدالقادر عنانبه

56

سالم بركات احمد الحواتمه

57

فهمي محمود احمد النعيمات

58

نواف محمد سلامه الطلالعه

59

امل خليل محمد عوده

60

مدلله طاهر عمر ابوالشيخ

61

طلال سعود ابراهيم عبيدى

62

فهد احمد حمدالله الشاعر

63

جهاد سعيد حماد الراعي

64

عبدالحميد حمد سعيد عبيدى

65

علي خليل محمد الحمد

66

شريف عيد محمود ابوطراد

67

احمد مصطفى عبدالرحمن احمد

68

فريال غازي علي الطرابشه

69

هدى عبدالرحيم اسماعيل حسن حمدان

70

بثينه عطا ابراهيم علي

71

سهام محمود عقيل الدويري

72

فايزه محمد عبدالرحمن محمد عرب

73

هيفاء خليل عيسى عويس

74

خديجه عبدالمولى حمد الحراحشه

75

مازن عبدالرحمن محمد فهد بيبرص

76

المنذر اسحق محمود ابوعوده

77

خلف نزال حامد الحشوش

78

نواف كنوش علوان الشرعه

79

بسام فرحان صالح سلامه السقرات

80

علي صالح محمود زايد

81

فايزه علان محمد الربابعه

82

محمد احمد مفلح عواوده

83

هيام رشدي سعيد محفوظ

84

رابعه محمد احمد مصطفى

85

فريال احمد رشيد خريس

86

محمد عبدالرحمن محمد سعيد القيسى

87

فؤاد محمود علي اطريق

88

فهيمه عبدالفتاح حسين خصيب

89

ابتسام محمد حسين سعاده

90

خيريه واصف يوسف حسن

91

سحر محمود عبدالنبى المنشاوى

92

سمير محمد مصطفى القضاه

93

عمر حمد محمد الرواش

94

علي احمد عبدالرحمن الاقطش

95

فضل زكي عبدالعزيز ابوليلى

96

يوسف جميل يوسف سليم الطراونه

97

ابراهيم محمد عبدالله البحراوي

98

سلوى ثلجي فرحان حداد

99

ناديا سالم حسن ابوخليل

100

نجاح علي ابراهيم علي مطاوع

101

عصام خليل عيسى الصياد

102

حسن احمد موسى علاونه

103

ريما ياسين سالم الزعبي

104

امال محمد احمد كعوش

105

سعود عواد هاجس الجهني

106

امال عبدالفتاح عبدالعزيز الخالدي

107

هدى حسين النزال القداح

108

مصطفى احمد علي عفيف

109

امنه صالح سليمان النواجى

110

جميله شحاده محمود صالح

111

يسرى سالم سليمان العراقده

112

نضال سلمان مصطفى سلطان

113

ماجد شهاب علي القضاه

114

خالد هاشم عيسى ابوعيسى

115

عيد ناصر حمد الدعوم

116

سهام محمود محمد مرزوق

117

كمال عدنان كامل العمري

118

عثمان موسى محمد عزايزه

119

محمود ابراهيم علي الخطيب

120

ابراهيم حسين محمد براسنه

121

يسرى عوده مطلق الرفوع

122

يسرى محمد حمدان النعيمى

123

كفاح عقاب خليل مرجي

124

تيسير حسن عبدربه ابوتبانه

125

هند عبدالحميد فاضل الفاعوري

126

محمد موسى محمد طوالبه

127

جمال سليمان احمد غفار

128

ابراهيم مصطفى احمد الجريرى

129

اعبيد محمد سالم العبسى

130

محمد علي خالد زواهره

131

حبسا علي مفلح مستريحى

132

صفاء احمد محمد الربيع

133

محمد احمد مصطفى الزيوت

134

حوريه عبدالحليم مثقال الفريحات

135

عمادالدين محمود سليم عبدالمهدي

136

مصطفى محمد مصطفى الزق

137

واصف محمود عبدالله عمايره

138

راتب رشاد سليم حداد

139

فتحيه محمد موسى علي

140

ميسون سليم عقله شطناوى

141

مصطفى شحاده خضر شاهين

142

ابراهيم حسين حسن هلالي

143

قاسم فاروق محمد الشبول

144

احمد خالد عثمان عبيدات

145

يسرى محمد محمود احمد حماد

146

عبدالله حسين محمود جوارنه

147

عمر زكي احمد العزايزه

148

مروان عبدالرحمن جبر فرج الله

149

عماد جادالله ابراهيم قواسمه

150

عطا رشيد توفيق الجراح

151

نهى فؤاد سعيد لصوى

152

علي حسين احمد السحيمات

153

اشلاش فرحان نهار الجبور

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية و التعليم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

محمد عارف محمد فلاح

2

منيره جميل عليان بركه

3

بسمه الياس سليم سحليه

4

حربيه صبري عطوه معايطه

5

احمد حسني احمد بشارات

6

هدى احمد محمد ابواحمد

7

نبيل جريس عقله الأيوب

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 ـ الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك المؤسسة العامة للغذاء والدواء على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

صالح يوســــف عثمان عقـــــــــل

عزه عاهـــــــد زكــــي الاسيـــــــر

شهناز جميل عبدالرحمن القدومـي

شاهر احمد عطيــــــــة العبـــــــــد

ماهر خيري عبدالرزاق تلحمــــــي

ذيب عبدالقادر ثاني المهيــــــــرات

لينا سليمان حســـــــين الصبيحـي

حسين يوسف محمـــد الزبيـــــدي

هيام عبدالحميد البخــيت الدبـــــاس

احمد فرج احمـــــــــد الزيــــــــــود

فريال سليـــــــــــم نقولا حشمـــــة

منذر ربحي رشــــــــدي سليـــــــم

جمال عبدالرحمن موسى الدهامشة

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحهما المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد صالح محمد عيد البـــــــراري

السيد جاسر علي حسن المهيرات

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على التقاعد اعتبارا من تاريخ 7/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد محمد علي صالح العكــــــــــــــــــــــــــور

السيد صفوت عارف عيسى جيكــــــــــــــــات

السيد محمد سليم صالح الحمـــــــــــــــــــــوري

السيدة ردينه اندراوس إبراهيم حمارنــــــــــه

السيدة وزيره محمد علي زوقـــــــــــــــــــــــش

السيد حسين محمد تيسير شعبـــــــــــــــــــــــان

السيد عبد الرحيم هويمل حســن السعيـديــــن

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك سلطة المياه على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســم

1

اسماعيل محمد مسلم عبد الدين

2

ابراهيم احمد علي الردايده

3

فتحي خميس موسى حامد

4

عادل مفلح حميد القرعان

5

محمد سعيد محمد غطاشه

6

محمدخير جميل محمد النسور

7

عصام غازي راجي العتيبي

8

نبيله عبدالحليم سليمان القطيشات

9

محمد احمد عبدالحفيظ ابوزينه

10

محمدعماد زهير كامل الرشدان

11

طه مصطفى سماره فراج

12

محمد كامل يوسف دغيمات

13

صالح توفيق مصطفى ابوالهيجاء

14

انور محمود علي اللوباني

15

زياد محمود ياسين قواسمه

16

هدى حرب حامد ابودرويش

17

بسما محمد عايد الصلاحات

18

محمدالخالد فهد خليل السايس

19

نايف محمد حماد الضمور

20

اسامه ابراهيم محمد المغربي

21

نواف عبدالكريم محمد ابو شقرا

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك سلطة وادي الاردن على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الاســـم

غسان فلاح حسين عبيدات

نضال سليمان سعد مريان

زهير سليمان محمد المدادحه

عدنان عبد الرحيم صالح صوص

هند بركات هزاع الربيع

نايف محمد حسن علاقمه

ماجد علي حسين ملاك

اسعد عزات علي راضي

عماد كمال صالح الملالحه

محمد أمين ابراهيم درويش اللحام

عاطف أحمد توهان الطويسات

عزام محمد مراد الخياط

نهار أحمد فلاح المناصير

محمد زياد عيد حسنين السجان

عائشة عبد الرحمن محمد البلاونة

خالد محمد عوده ابو خوصه

أحمد علي حسن الفحيلي

محمد يوسف أحمد ماضي

حسين علي عبد الفتاح عبد الفتاح

محمد أحمد علي السويطي

علي محمد موسى رباع

جمال محمد حسن جربوع

علي محمد يوسف الطيب

إسماعيل علي سلامه عبيدات

رحاب محمد عبد الكريم عربيات

محمد معروف حسن النعيم

شفيق موسى عيسى غراغير

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظفة من ملاك سلطة المياه السيدة ابتسام أحمد عبد العزيز الصالح على التقاعد بناء على طلبها اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحها المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الأشغال العامة والإسكان على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

زهير عبدالهادي حمد السعايده

2

باسم محمود يونس غضيه

3

محمد علي سليمان عبد بزايعه

4

عاطف محمد علي الرقيبات

5

توفيق ذيب حسن معالي

6

مصطفى منيزل مصطفى صبيح

7

طارق سلامه عيسى القرعان

8

ابراهيم عبدالمجيد محمد البدوي

9

احمد محمود احمد مخلوف

10

وحيد احمد سالم المومني

11

محمد احمد عقاب العدوان

12

بسام احمد مطر الدرايسه

13

حكم شعبان ابراهيم جوده

14

خلدون عدنان محمد عويس

15

خالد طاهر عبد العمايره

16

راتب مصطفى علي الزواتين

17

خالد محمد الحاج خلف العطيات

18

سامي حمد مطلق النعيمات

19

صالح حمدان علي مشاقبه

20

مي سليمان ابراهيم نصراوين

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك صندوق توفير البريد على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد محمد عبد الكريم موسى نصــــــار

السيدة مائده عواد سليم حتـــــــــــــــر

السيدة سهير نبيه سليم خمــــــــــــاش

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019, الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك دائرة الأرصاد الجوية على التقاعد اعتبارا من التاريخ المبين إزاء اسمه ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد منذر حسن عبد القادر الزعبــــــــي 30/6/2019

السيد علي نمر توفيق هنـــــــــــــــــــــدي 30/6/2019

السيد مصطفى عمر إبراهيم المـــــــــــلاح 15/7/2019

السيد ادريس محمد عبد الرحمن ربابعــــــــه 15/7/2019

السيد منجد عيسى بدر العملـــــــــــــــــــه 15/7/2019

السيد هاني عبد القادر عبد العزيز عــلاوي 15/7/2019

السيد يوسف معروف هويدي قاســــــــــم 15/7/2019

السيد أيمن نعمان عبد الوهاب اليمانــــــي 15/7/2019

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد تيسير صالح البدور على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 1/8/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الإدارة المحلية السيد محمد عارف الشوابكة على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الداخلية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد نظام عبد الحميد صــالح المجالـــــي

السيد جمال خلف شافي السرحـــــــــــــان

السيد عبد الله سيال ابنيه العونــــــــــــــه

السيد رافع شفيق عطوان البطاينـــــــــــه

السيد خالد سالم حسان النعيمــــــــــــــات

السيد محمد عبد الحميد مصاول العســـــاف

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد محمد خليل إبراهيم الشيخ حسن على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 1/8/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السيد شاهر إبراهيم محمود إعيده على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وكالة الأنباء الأردنية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد عطية سليمان سويلم النجــــــادا

السيد ناجح حسن أبو شومــــــــــــــــر

السيد حازم موسى سعيد الخالـــــــــدي

السيد فاروق محمد إبراهيم الجوارنـــه

السيد فايز نوفان محمد العبــــــــــــاس

السيد حمزة محمد أحمد مزهـــــــــــــر

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك دائرة الإحصاءات العامة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 :-

السيد بسام داود مصطفى الزيـــن

السيد رمضان جمعة سالم أبو حية

السيد نمر هاشم نمر غربيــــــــــة

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الثقافة السيد روحي خليل محمد البهلول على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وكالة الأنباء الأردنية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد عبد الحميد محمد علي بني يونــس

السيد محمد مبارك محمد الحجــــــــــــــوج

السيد محمد عبد الله فارس أبو علبــــــــة

السيد حسن محمد حسن الحسينــــــــــــي

السيدة هناء صالح عبد الله الرحاحلـــــة

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك مؤسسة الخط الحجازي الأردني على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 :-

السيد نبيل محمود محمد الرمحــــــــــــي

السيد مصطفى خليل عبد الله عيـــــــــاد

السيد سلامة إبراهيم سليمان العصيفات

السيد زكي محمود عبد الهادي حمــدان

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة العدل السيد محمود ذياب محمد ربيع على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الداخلية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

محمود راشد سلامه العرفان

2

دلال "محمدخير"خليل الحمصي

3

علي عبد السلام مثقال العدوان

4

ريما مرسال عطاالله الطاشمان

5

هند فرحان عبدالله الهلول

6

رجاء عياش ذياب الطراونه

7

محمد سالم علي الجراح

8

زياد علي مصلح القضاه

9

هيام محمد عبد الرحيم الكلوب

10

نهى صالح عبيد قطيشات

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك دائرة الأحوال المدنية و الجوازات على التقاعد اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

عقله نهار صفوق طاهات

2

يعقوب محمد معزي العدوان

3

يوسف عبد الحميد عوده الزيدانين

4

محمد محمود سعيد الهواوشه

5

محمود عبد اللطيف حمد الله النسور

6

خليل عوض سليمان السواريس

7

عيسى نعيم سالم شريده

8

خوله رجب محمد الحاج

9

علي حمد خلف الهواوشة

10

حسين سعود مسلم سقا الله

11

ايزنهاور عبده شريده الشبول

12

حسين عبد القادر احمد النعيمات

13

عبد الرحيم حسن حسن الشوبكي

14

منذر رشيد خليل الصوباني

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

عبدالسلام عبدالرؤوف رباح الريماوي

2

جمال محمد محمود العملة

3

راكان محمد فلاح الشوبكي

4

"محمد جابر"عواد عبدالرحمن عواد

5

احمد موسى شاكر عمران

6

ايمان توفيق علي حجازي

7

وفاء حسن ابراهيم ابوبكر

8

سامية متري جريس الزريقات

9

بسام سعد محمد الرقاد

10

عبير نصرالدين حلمي الحنبلي

11

عبدالله محمود سعيد ابو الراغب

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 ـ الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصناعة والتجارة والتموين على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

عبدالله ذياب صالح الحوامده

2

جلال عبدالفتاح علي النحله

3

بشير عبدالمعطي عبدالقادر الصاحب

4

عيد سليمان عرنوس المشاقبه

5

عطيه ابراهيم اسماعيل القرارعه

6

انتصار هادي ناصر الحضرمي

7

ماهر محمد كمال الخصاونه

8

عبير منير محمد ابوعزام

9

فتحي عوده كايد البنوي

10

هيام "سليم سالم" شفيق العبداللات

11

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ربابعه

12

اياد يوسف عيسى المدانات

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019- الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على التقاعد بناء على طلبهم اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسـم

ماهر محمد حسين قاســم

رانيا صالح محمود ســاري

رابعه محمد احمد التــــل

هشام حسين ضيف الله ابو عاقوله

جهاد محمود موسى عبيــدات

عطاالله محمد عبدالرحمن الرعــود

هنا علي فتحي عبدالقادر المشهراوي

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقــــم

الاســم

1

خولا سعيد عبد القادر المومنــــــــــــي

2

سميح حماده ســليم الشحـــــــــــــــــري

3

سامي عبدالرزاق ســـالم خريســــــــــات

4

محمد عبد القادر حسين دار ناصـــــــــــر

5

محمد محمود يوسف عنكــــــــــــــــــــه

6

ماهر محمد ذيب العبــــــــــــــــــــــــــد

7

علاء الدين علي زيد الكيلانـــــــــــــــي

8

محمد عبد الحميد احمد العسولــــــــــي

9

عبد الحليم محمود عبد الرحمن البنـــــا

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 الموافقة على ما يلي :-

ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك من وزارة الإدارة المحلية إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 :-

السيدة سميحة عودة الله الهلـــــــــول

السيد أحمد رضوان سليمان المومنـي

السيد زياد محمد عبد ربه الغرابلـــــــــه

السيد راكز محمود رشيد الخلايلــــــه

إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا على التقاعد اعتبارا من تاريخ15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

1

ماري فضل الله طشمــــــــان

2

دينا متري سليمان حداديــــن

3

اسماء رفيق مصطفى شناعــه

4

عرين نجم حافظ قبيعــــــــــــــه

5

المهندس زياد معزي هلســــــه

6

المهندس يعقوب محمود الاشعـل

7

السيدة منى عطا مطلـــــــــــق

8

السيدة سميحة عودة الله الهلـــــــــول

9

خالد عطا فضيل الشهـــــــــوان

10

السيد أحمد رضوان سليمان المومنـي

11

عصام فهمي جميل الكسوانـــــي

12

مراد متري سلمان البقاعيــــــــن

13

اياد سليم ابراهيم النمـــــــــــــري

14

جورج متري خلف حداديــــــــــن

15

نايف محمد عثمان اللحــــــــــــام

16

محمد حسن محمد المراشــــــــدة

17

ماهر عودة سلمان العكشــــــــــه

18

حسين يوسف حسين بني عطــــــا

19

حمد احمد مصطفى القــــــــــادري

20

عبد المطلب عبد الكريم عليان الجوارنــه

21

محمد فؤاد محمد الناطــــــــــــــــــــــور

22

محمد عبدالرحمن ابراهيم العلاونــــــــه

23

السيد زياد محمد عبد ربه الغرابلـــــــــه

24

السيد راكز محمود رشيد الخلايلــــــه

25

عبدالله فنوخ عبد الرحمن الرقـــــــــــاد

26

امين يوسف عبدالرحيم عزايــــــــــــزه

27

محمد خير طافش الشرعـــــــــــــــــه

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــــــم

1

مريم خليل محمد عبدالله

2

كامله محمد مفلح القرعان

3

ميرفت محمود احمد سلمان

4

هيام جميل اعبد الخطبا

5

ايمان حسين مصطفى الصمادى

6

صالح سليمان عجرم العجالين

7

راضى موسى احمد هنداوى

8

عايده حسين عبده جرادات

9

عبدالفتاح عيسى محمد العواد

10

خالد يعقوب خالد عبدالرازق

11

فايزه سعدات سعيد غيث

12

محمد فالح محمد عبدالله السعود

13

زياد مصطفى نهار مساعده

14

انصاف مفلح عبده القضاه

15

فاطمه حمود سالم العوران

16

ابتسام جادالله حبيب الجوابره

17

نجاح محمد ابراهيم الشريف

18

محمد احمد خليل حبيب الله

19

دوله حسين صالح الصرايره

20

محمد عبدالله ابراهيم القضاه

21

سائده محمد خيرالله احمد العمور

22

محمد عبدالمطلب خليل السعود

23

زياد ابراهيم يوسف مومنى

24

طارق علي محمد الضويحى

25

هشام سليمان على حمد العاصى

26

منيره احمد سالم الموسى

27

فوزيه جميل مرسى الشيخ دره

28

عدنان محمد احمد الغباري

29

كمال رمضان عضيان الخليفات

30

شهره ثلجى اشتيان سلامه الضمور

31

غسان مفضى سليمان ابوخروب

32

عائشه محمد احمد حمدان شهاب

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــم

1

منير عيسى مطر الخوالدة

2

علي عارف محمد محمد

3

فاطمه عبدالرحمن عبدالله ابوعليوه

4

بثينه بشير موسى النسور

5

خالد ابراهيم مصلح الشهبان

6

بسمه بشاره يعقوب الهلسة

7

سميرة موسى حسين الشرفا

8

انتصار قاسم حسين المصرى

9

زياد يوسف عبدالواحد الحنينى

10

محمد رجا مصطفى العوايشه

11

عمر صالح محمد محمود على

12

هانى محمد سليمان ابو العدس

13

عمر يوسف محمد خرفان

14

وساما احمد عبد الرحمن الرواشده

15

منى سلمان فلاح الجراجره

16

صديقه يحيى يوسف خطاب

17

عمر عبدالحميد محمود القديمات

18

الهام نزال على الشلول

19

سعده عيد احمد حسين النعيمي

20

محمد خليل محمد حمدان

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســــم

1

انيس هاشم احمد الزغول

2

محمود محمد عبد الجليل الصالح

3

رباب يحيى سليم الرواشده

4

محمد احمد محمد ابوالسويد

5

نجاح عبدالعزيز محمد الخطيب

6

اعتدال سعدالدين علي الثبيتات

7

نوال محمد نايف يعقوب

8

عمادالدين محمد علي دردور

9

نجوى عمر محمد ابورشيده

10

الهام عبدالله عيسى المناصره

11

منى سليم صلاح القراله

12

ختام اسحاق محمود عبدالله

13

نجاح عبدالجليل علي مرعي حداد

14

منى احمد عطيه العبد

15

هيجر احمد سليمان على

16

سهام محمود عبدالقادر نصرالله

17

سمير علي صلاح احمد عوض

18

رياض توفيق احمد شومان

19

محمد تركى اجريد عبيدات

20

ماجد زكى عارف سليم

21

علي صالح رشيد الغول

22

عمر محمود محمد الغزاوى

23

عبدالقادر عبدالله محمد عبابنه

24

موسى شحاده مصطفى القضاه

25

يوسف اسماعيل يوسف الكايد

26

عبدالكريم ابراهيم قويطين العجلونى

27

اسامه محمد صالح ناصر خصاونه

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا بالإضافة إلى السيد منير محمود عبد المهدي العضايلة من ملاك هيئة تنظيم الطيران المدني على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحهم المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســــــــم

1

احمد محمد جمعه عبد العال

2

غالب ابراهيم محمد الفقيه

3

محمود حسني حامد غبن

4

زكي حلمي امين معالي

5

ختام جوده مصباح غيث

6

جمال محمد احمد حموده

7

حسين محمد سعيد عبد المجيد لبزو

8

نجاة فيصل بكر القهوجي

9

ابراهيم سعود محمود الدبايبه

10

محمد مثقال نجم الحاج

11

خالد احمد محمود العبادى

12

عبد السلام حسين عبده عكور

13

فواز محمد مسلم الخطاب

14

سمير جميل نقولا العمارين

15

عمر مصطفى محمد القضاه

16

فواز حنا سليمان عبد الله

17

مروان عبد الحميد موسى القدومي

18

محمد تيسير حسني علي حسن

19

ايمان عمر محمد المواجده

20

صلاح الدين سليمان تحايسو قوجق

21

فردوس مفلح فرح الزيادنه

22

نايف ارشيد مرشود المرشود

23

نبيله موسى عيسى الدحين

24

يحيى عبد القادر عبد العزيز القطناني

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019، ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســــم

1

ابتسام سرور الشاكر حداد

2

تيسير محمد الحسن العلاونه

3

سميه عبدالحافظ احمد القدومى

4

فيروز محمود على الداغش الحجاحجه

5

ماجده لطفى عبد الكريم ابو سمره

6

سوسن يوسف احمد المصرى

7

وفاء محمد امين اسحق الخطيب

8

منال ميخائيل المفضى قاقيش

9

ايمان شعبان قاسم السعايده

10

احمد زكي محمد الخطيب

11

موسى حسين سليم شواهين

12

سليم عبدالجواد سليم دار خليل

13

صالح عبدالحليم محمد حسين هندى

14

معتز احمد محمد عبد الحميد عابد

15

اعتدال علي سعيد عروانى

16

فايق عباس سلمان ابو مره

17

انور سالم محمود المهيرات

18

ميسون محمود خليل خضر

19

حسين زايد احمد القصراوى

20

جراح احمد فلاح ابو على

21

بهجت ابراهيم عبد المحسن العنانى

22

نضال محمد احمد رمضان

23

محمد بركات محمد بني عيسى

24

فيصل جميل احمد الحسنات

25

ناصر محمد سلامه احمد ابو اصبيح

26

حسام حسين عبد الحميد تيم سعاده

27

غازى محمد ناظر عبد الله المصرى

28

بكر قسيم بكرعبدالرزاق سناجله

29

عيسى محمد موسى ابو حمود

30

خالد محمد فرحان العودات

31

هبه علي طالب الخصاونه

32

فايز فواز محمود محمد منيزل

33

محمد صالح محمد التوبات

34

امال محمود على حسين العويل

35

ضرار علي طلال البس

36

ابراهيم درويش مصطفى فرج

37

هيام داود صالح صالح

38

رائد يحيى محموداحمد الزعبى

39

كفى صباح ابراهيم هزاع عبيدات

40

جازى منصور حسن الفواعير

41

منتهى احمد هزيم البشابشه

42

شهناز عبدالرحيم محمد الرحاحله

43

مها عيد هيشان عبداللات

44

بشار يعقوب خليل عوده المدانات

45

احلام محمود جمال الخريشا

46

سامي احمد عبد الله ابوعلي

47

عبدالوهاب احمد عيسى خليفه عبابنه

48

اسامه غازى عبد الله الحوارى

49

زياد محمد الاحمد المومني

50

باسم محمد محمود الخطيب

51

اعقاب محمود ابراهيم الطوالبه

52

عبدالعزيز احمد محمد النعامنه

53

وجدان حسين مصطفى الصمادى

54

خلف سلامه بشير خوالده

55

محمد جميل محمود عواد

56

راضى محمد الطلال حمادنه

57

ناصر اديب داود الربضى

58

محمد علي احمد عمر ملكاوى

59

عطاالله احمد مطر الخوالده

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــم

1

رضا يوسف محمد الجريرى

2

علي سليمان راغب الشطرات

3

ريتا محمود عبد الرحمن ابو كحيل

4

بسام علي عيسى الحيارات

5

جميله داود عبد الحليم جابر

6

ديانا سليمان السالم الرشدان

7

مها عمر حسن السكران

8

امينه محمد ابراهيم العمرات

9

منتهى يوسف سليم السهاونه

10

سامر فارس شاهين الحناوي

11

سوزان علي نجيب القرعان

12

نزيه عمر ناصر الجنايده

13

ايمان خريس محمد السلايمه

14

محمد ابراهيم محمد المراعبه

15

عيسى علي سالم فرارجه

16

شرف اسعد صالح مصطفى

17

محمد رجا صيتان فلاح الحمود

18

عاطف علي سليمان عباسي

19

محمد عبدالكريم محمد مصطف الشوحه

20

تغريد محمد حسن الهنداوى

21

محمد احمد عبد الحليم المومنى

22

عبدالله ابراهيم يوسف العليمات

23

امل سليمان اشتيان الضمور

24

هناء خضر ابراهيم عامر

25

هيام احمد محمد احمد ابو قديس

26

فوزيه عبدالمهدى محمود الحجوج

27

خالد حسين محمود حمد

28

ادريس رزق محمد ابوالبصل

29

تركى خليل موسى السالم

30

اخلاص عبدالله دخيل حداد

31

تمام محمد حسين الروابده

32

نوال احمد سليمان الخريسات

33

حنان محمد سليمان ابودامس

34

عمر محمد محمد عبدالدايم

35

نبيل فرحان صالح محمد حسن

36

موسى نهار صالح ابوزيد

37

صالح احمد عوض العمرى

38

طاهر محمد سلمان السعود

39

ايوب يوسف غويث العبدالله

40

حنان سليمان احمد عوايصه

41

احمد ابراهيم عارف محمد الناجى

42

راجح علي محمود موسى ابو عوقر

43

ناصر جادالله خلف محمود الطويل

44

ناصرالدين محمد رشيد الخطيب

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم

رهام اندراوس سليمان دعيبس

رنا منصور صدقى شموط

جمال خضر محمد عويسات

امسلم مصطفى مسلم الكساسبه

بسام محمد حسن الشدفان

امين محمد عبدالله العلاونه

محمد لطفى احمد محمد

ثائره عثمان فايز عثمان

حمزه عبدالحافظ حسن عوده الله

اسامه ماجد نايل مقبل

جمانا حسن حسن السعدى

عيد قطيش سليم الشمالات

امين ابراهيم بدوى ابوفرده

ابتسام سليمان معلا الضمور

لطيفه احمد مفلح بستان

ايمان حسين عبد الرحمن ادم

مشهور محمد ابراهيم اسعد

عبدالله حمزه شمدين الزعبى

بسام عبدالهادى رجا الصبيحات

اكرم عيد كامل حسونه

فايز عباس يوسف الزبن

ريما ذيب حمد المساعيد

محمد شافي قويدر الديات

امنه محمد احمد الصمادى

زهر سليمان محمد النظامى

حنان جعفر عيد الجعافره

امل ياسين عقله الرواشده

هدى جميل علي الصمادى

باسم رضا لافي الحداد

زياد خلف سليمان الزعبي

ختام عبدالله افتيح ابو قطنه

لبنه طلب عبد الرحمن الريماوى

يوسف عبدالرحمن محمدالمهاوش عكور

سميه كمال احمد حسين

بسما عبدالله موسى الخطيب

منتهى محمد محمود على البطاينه

عبدالرحمن عوض قاسم اطبيشى

حسين محمد محمود الاحمد

بشيره مفلح اشتيوى الجبرين

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة الى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم

قاسم محمد علي المقداد

حمد منصور عوض حمد العيسى

حمد محسن عوض حمود خشان

خالد قاسم مصطفى قاسم خويله

جوده عبدالله احمد السنجلاوى

خيريه مناور مفضى العوامله

احمد علي محمود محسن خلف

فؤاد عبدالله جسن الحمايده

حنان محمد علي الخريسات

اسماعيل اكريم احمد السالم الشطي

رغده حميدى مفلح الزعبى

معين ناجى العلى المرعى المعابره

هاله عدنان توفيق بطاينه

امتثال موسى سليمان الصمادى

امنه موسى عبد الرحمن بحيص

سميره حسين عبد الله العمرى

احمد خالد محمود الاحمد

ايمن حسين علي زكارنه

محمد خلف محمد سليمان

نسيمه محمود الواكد الوريكات

محمد احمد مثقال شحيمات

فتحيه عبدالمجيد عبدالرحمن العويس

حسين سالم سليم المساد

محمد حسن حسين سواغنه

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة الى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم

زينب محمد عبد الهادى شهاب

نعيم احمد عبدربه القرعان

سامي محمد عمر منسي

امنه سليمان احمد بزبز

عروب حمزة جودت بطاينة

احمد ابراهيم احمد مصبوغه

يوسف عبدالله محمد حنطش

محمد احمد مصطفى الشيخ

انديرا خليفه ميخائيل خلف حداد

هاله محمد طلال احمد العيس

وداد يوسف محمد الروسان

سهير حنا عيسى مقبل معايعه

فخريه رجا ذيب عبد عامر

سميره يوسف احمد العواوده

نهايه محمد خليل الشوابكه

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة الى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم

حسين حسن محمد عبيدات

ايمان سليم جمعه الزرو

سمراء ابراهيم حمد الطوالبه

ربحى فهد محمد النعيرات

اسراء عبدالحفيظ عبد الرحمن اسعد

سمر ابراهيم محمد الجالودى

نازك احمد عبد الله الصغير

اسمهان ابراهيم مطلق الاخرس

سمر ميخائيل سليمان القسوس

انشراح احمد عبد الله العمر

بثينه خليفه كليب الشريده

هانى احمد محمد بني هانى

سميره توفيق عبد العزيز الطعانى

محمد احمد صالح الزعبى

احلام فالح سليمان المعايطه

عيسى عبدالرحمن عيسى طناش

منصور عبدالرزاق مصطفى فريحات

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك مؤسسة الإقراض الزراعي على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

السيد طارق أحمد محمود ملحــــــــــم

السيد إبراهيم عودة إبراهيم الدبـــــاس

السيد رعد علي عبد النبي المجالــــــي

السيد عيسى عبد الله يوسف قردحجـي

السيد أحمد سليمان عباس أبو عميـــرة

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ10/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك ديوان الخدمة المدنية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 :-

السيد عصام طعمة سليمان النمـــــري

السيد محمود مصطفى حسين الرعود

السيد ماجد محمد عبد الله البــــــــــــاش

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على إحالة الموظفين المذكورين تالياً من ملاك المركز الوطني للبحوث الزراعية على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/6/2019 ومنحهما المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019 :-

السيد بطرس يوسف عودة الكواليــــت

السيد عبد الناصر أحمد إبراهيم موسى

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك مؤسسة التدريب المهني على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

الرقم

اسم الموظف

1

حازم محمدجواد يعقوب البخاري

2

صلاح سيف صالح عبدالله

3

عزالدين رضوان خضر طوالبه

4

ضياءالدين عبدالله عبدالرحمن المنسي

5

محمدامين جبر فالح العلاونة

6

فارس محمد فارس مسعود

7

خالد ابراهيم حسن الملاح

8

فايز حسن محمد زيغان

9

سمير شحادة محمد ابوحردان

10

خالد مصلح عبدالله الصوص

11

جمال مصطفى احمد علي

12

رمضان عزت اسماعيل عرعر

13

مهاب محمد نظير الحمصي

14

محمود عطا احمد كرامه

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة الى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســــــم

1

ابراهيم غيث مفلح الطرودى

2

نايف سليمان محمود عبابنه

3

امال تيسير عبدالرحمن بطاينه

4

فريد عبدالرحيم حسن ظاهر

5

جمانه محمود عبدالرحمن اعمر

6

رائد حمد نايف البشتاوى

7

عدنان محمود محمد الدهنى

8

عبدالقادر احمد فالح بنى عامر

9

فضيه فايز حسين النعيمات

10

منار صالح محمد عبيدات

11

جابر محمد جابرعبدالله طبيشات

12

خالد عبدالله عايد منايصه

13

نصار يعقوب فرج الربضى

14

وهيبه جاسر حسن محمد رواشده

15

وفيقه خالد ذيب شتيات

16

سامر خميس عبد عودات

17

سعيد عامر حسين ابوشندى

18

ناصر يوسف عيسى المحمود

19

نوال منور احمد البخيت

20

احمد عبدالرحمن احمد محمد

21

بسمه جمعه خميس احمد امين

22

بلال عزالدين فالح مهيدات

23

سوسن محمد عبد الرحمن مرعى

24

فريال محمد خليل ريحان الطراونه

25

نعيم علي محمود الذيابات

26

عزيزه حمدى عواد صقر

27

نوال محمود سالم عبدالله

28

عمر موسى حسين عبابنه

29

محمد احمد ابراهيم هتريه

30

سلامه دخل الله السليم النعيمات

31

جمال طاهر شحاده حطاب

32

محمود سليمان حسن محمود عيسى

33

محمد يوسف ذيب صبح العلى

34

ابراهيم راشد ابراهيم شتات

35

مريم ناصر عيسى المحمد

36

محمد مصطفى خليل خالد صافى

37

سالم علي محمد محفوظ

38

احمد عبود علي الزبون

39

ناصر راجى محمود العبوينى

40

ابراهيم خليل ابراهيم عبدالله

41

وليد محمود احمد جرارحه

42

خالد محمد عرسان الشرمان

43

سعيد محمود حسن عيسى

44

خالد مصطفى عبدالغنى سماره

45

وائل فواز سليم الناطور

46

غسان محمود محمد تهتمونى

47

هانى خليل عبد الرحمن هندى

48

رياض حسن بديوى الطاهات

49

علي محمد علي جوارنه

50

بسمه احمد علي الفريحات

51

عبد علي رغيان فهد العويزم

52

خديجه محمد مصطفى العبينى

53

شوكت جريس عواد الحجازين

54

ختام احمد السليمان الرحاحله

55

محمد داود محمد الرثوم

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 وإحالة السيد علي خلف عمير الغنانيم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/9/2019 ومنحهم المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

فتحي نوفل نصر محمد

2

احمد عوده حمدان الرواشده

3

جمال حسين عبد الرحمن المومني

4

احمد عبد الحميد احمد كريشان

5

احمد حسن محمد الشبول

6

مصطفى كامل مصطفى مقداد الربابعه

7

قاسم أحمد محمود هياجنه

8

رضوان محمد عبد الحليم الابراهيم

9

موفق عبدالكريم مصطفى الفقهاء

10

امجد نواف ياسين النوافله

11

د. سعود محمد عايد الوليدات

12

رياض بشير عبد الكريم الحياصات

13

عمر عبدالكريم طعيمه الزعبي

14

يوسف نهار أحمد المساعده

15

محمود محمد عبدربه البدور

16

خالد جميل متري المساعده

17

كايد خليل محمد المعاريف

18

جهاد عواد اسحق بوالصه

19

بسام خليل عبد الجواد تيم

20

طارق أحمد حمدالله الجزازي

21

احمد سليم احمد الكردي

22

عبد الله محمد ذياب الجراح

23

عمر حسين سليمان الهراب

24

محمد مصطفى محمد عبابنه

25

ايمن خليل جمعه رباح

26

جمال عبدالفتاح محمد ابوهزيم

27

حسين علي سالم عضيبات

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة الى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـم

1

وليد عبدالمحسن خليل عواد

2

زياد محمد علي عمايره

3

ميسون عادل احمد الخريسات

4

فاطمه فايز محمد الزنغرى

5

نهى محمد سعيد العمور

6

ابتسام عبدالله محمود جنيدات

7

حنان عبدالله احمدمحمد صالح

8

حنان علي عوض النعيمات

9

غالب صبحى زكى بعاره

10

فايزه حسين هارون الطويسات

11

عيده عبدالله خلف الهريشات

12

رنا محمد حسن شاهين

13

ميسون عاهد صالح حسن اضميدى

14

محمد قفطان محمود العثامنه

15

امل عطيه محمد بهلول

16

باسمه فريد سالم حداد

17

محمد احمد حسين الشرع

18

سحر عامر محمد فقوسه

19

حفيظه محمد خليفه الغزاوى

20

محمد هاشم صالح سلامه

21

تغريد عدنان محمد هيلات

22

عائده خليل احمد عجميه

23

فدوى عريف دعمس المجالي

24

سناء منصور يوسف عيسى

25

منار نهار حسين الهروب

26

جمال يوسف مرعى الجنيدى

27

محمد احمد شتيان العزام

28

عاكف سليمان جميل عواد

29

كفاح صالح درس درس

30

سعاد عبدالرؤوف محمد شهاب

31

عايش امجلى احمد بنى عيسى

32

محمد سالم حامد العقبانى

33

هيفاء علي محمد محمود اسليم

34

جهاد خليل ابراهيم الشقيرات

35

امال سالم شرارى الحنيطى

36

فاطمه عبدالسلام سعد الجابر

37

محمدامين عدنان مسلم جزينى

38

زياد صالح سليمان النعانعه

39

عمادالدين يحيى نواف العمرى

****

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الصحة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســــــــم

1

ماجده عبد السليمان القصير

2

فاطمه علي احمد حسنين

3

كمال يوسف سليم السهاونه

4

خلف يوسف صالح درادكه

5

حسن محمد شتيوى ابو زيتون

6

سيطان منصور عوض حمد منصور

7

محمود مصطفى صالح مقدادي

8

شاهر عيسى عبدالهادى ابواعمير

9

محمد عبدالواحد احمد خضر

10

اسماعيل حسين مفلح الجراح

11

طه صالح عبد الطواهيه

12

فدوى صالح حسين الجراح

13

محمد عبدالقادر منصور ابو جاجه

14

ميسر محمود عبد العزيز يوسف

15

عبير محمد فارس عبيدات

16

صالح مصلح صالح حسن

17

حسين علي احمد عبابنه

18

رسميه محمد موسى سليمان

19

فريال محمد العبدخلف عوض

20

فريال راكان تركى حيدر الزبن

معاذ محمود حسن البذور

عزيزه محمد علي عساسفه

تركيه نهار صالح العواد

عبدالرحمن كامل محمد المطلق

25

وفاء باسم ايوب قموه

26

نهى محمود عبد الله العثامنه

27

نواف محمد خلف العرامشه

28

ايمن كمال ابراهيم ابوخرمه

29

بندري سليم عايش سالم

30

عبدالباسط محمد حمدان ملحم

31

رقيه ابراهيم سلامه القطاونه

32

نزيهه محمود طلال حمادنه

33

سميره الياس العيد المقطش

34

احمد علي محمد العشوش

35

يوسف يوسف محمد النسور

36

عمر محمود شنوان الطوالبه

37

هاله مالك احمد جماعات

38

عبدالله حسن ابراهيم العامرى

39

اميره احمد محمود ابو الرب

40

هيثم جهاد عبدالرحيم جرار

41

محمد قويدر احمد العبداللات

42

نهى عقيل عبدالمنعم المحاميد

43

فائق سليم محمد سواعى

44

امل محمد محمودعبدالله خصاونه

45

صالح عبدالحافظ اسماعيل الزواهره

46

حسين علي عبدالله المقابله

47

محمد سعدى علي نصار

48

محمد عمر عبدالله الثويران

49

سلطانه شاكر احمد الفرايه

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الصحة الى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 10/7/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاســـــــــم

1

خالد عبدالله محمد الرياشى

2

عطاف يوسف مرعى خضر

3

محمد سليمان محمد اللطايفه

4

يوسف محمد صالح العدوان

5

هيام نايف قاض العلاوين

6

عاطف مرعى حسن النعيمى

7

رامى محمد ضيف الله الروسان

8

ختام علي طالب الصغير

9

جمال فخرى محمد جانم

10

شهناز عبدالرزاق محمد الحياصات

11

ناصر يوسف احمد حسين الردايده

12

نعيم احمد داود داود

13

توفيق عبدالرحمن عبدالمجيد ابو فارس

14

محمد حمزه محمد الوديان

15

بثينه صلاح حسين صالح سعيد

16

رهام موسى ابراهيم سويدان

17

محمد تركى فارس خالد مشارقه

18

حنان محمد حمد الفراهيد

19

رهام نقولا حنا عيسى المدنى

20

نزار محمد سرحان سلامه

21

حسين محمد مصطفى احمد الخطيب

22

غالب سالم عبدالرحمن العمرى

23

فاطمه احمد عبدالرحيم السقار

24

اكرم عبدالله عبدالرحمن عبدالله

25

محمدخير عبدالرزاق عارف الدرابسه

26

انشاد مصطفى حسين على الدبابى

27

ايمان احمد محمد ابوالهيجاء

28

احمد فتحى سالم حماد

29

محمد عادل مصطفى صياح

30

امل فايز يوسف المحمد العمرى

31

سمر شاهر عبد الرزاق العزب

32

ربى مصطفى محمود شقديح

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك دائرة قاضي القضاة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

محمد عبد العزيز خير الله عيال عواد

خليل عبد الله احمد أبو سبيتان

سامي موسى أحمد الدهون

علي سليمان صالح الغزو

محمد سالم مسيعد المسيعدين

صحن غازي دميثان المجالي

محمد أحمد عليان القضاة

فارس علي عواد أبو شارب

عاكف عارف محمد إزمقنا

نايف مخضر كايد العشيبات

نضال موسى أحمد درباس

محمد محمود أحمد عوض

جمال يوسف علي محمد

محمد علي محمد بني إسماعيل

محمد صبحي علي شنابله

يوسف محمود مطلق البطاينة

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قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 - الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تاليا من ملاك وزارة الزراعة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 14/7/2019 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

الرقم

الاسم

1

محمد عبدالرحمن محمد الرفاعي

2

سمير محمد منصور دراوشه

3

عطاالله عبدالرزاق سالم الغليلات

4

منال حنا عياده المصاروه

5

اسامه عبدالغفور سالم القضاه

6

ثابت عبدالحليم محمد ابو عبود

7

عمر عبدالله قاسم المومني

8

ايمان عبدالحافظ خضر بني حسن

9

خالد احمد منصور الشوبكي

10

علي محمود عليان ابوعلي

11

صلاح محمود صواي صوبر

12

يوسف سليمان عبد الرحمن العربيات

13

محمد عبدالقادر محمد غانم

14

جميل فالح محمد البريزات

15

سميح فالح احمد الفلاحات

16

جمال مصطفى عثمان الطوس

17

وليد محمد علي بني ياسين

18

محمد عبدالعزيز محمد الكايد

19

عايد عبدالهادي حسين الوريكات

20

ناصر احمد عبدالله الحياري

21

ماجده محمود حمدان الثبته

22

فدوى خالد محمد ابو كركي

23

بر يحيى سالم الهويدي

24

ماجده صالح مهدي الحمداني

25

رضوان عبدالمجيد ابراهيم الصعوب

26

محمود راشد عقيل حماشا

27

نايف لافي حويان البشابشه

28

مازن محمد عايد الضمور

29

وليد علي عبد الحفيظ العكور

30

عبدالسلام محمد عمر المسالمه

31

محمد لطفي احمد الخوالده

32

صلاح يوسف احمد الطراونه

33

امجد عبدالرحمن عارف خندقجي

34

جمال موسى يوسف البطش

35

عبدالله محمدعلي احمد الشيشاني

36

احمد محمد خليفه العساسفه

37

بسام اسماعيل حسين الحديد

38

عبدالكريم عساف محمد السلامات

39

عبدالله محمد طالب الوريكات

40

احمد ابديوي سليمان الرفايعه

41

محمد اسليم سلمان السواركه



عبدالوهاب عبداللطيف عبدالله الوريكات



محمد موسى حسين عبابنه



احمد امين سالم الحواري

حسين هلال خلف الفاعوري



عارف شهاب رزق النصيرات