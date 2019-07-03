 وطنا نيوز -تعيينات واحالات على التقاعد في وزارة الداخلية
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تعيينات واحالات على التقاعد في وزارة الداخلية
التاريخ : 16-07-2019 02:26:30 المشاهدات: 1856

وطنا اليوم-عمان: قرر وزير الداخلية سلامة حماد انهاء خدمات المتصرف سمير عبدالله السماعنة، وذلك بعد استكمال شروط التقاعد المبكر وفقاً لاحكام المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1) لسنة 2014 واحكام المادة ( 172/ب) لنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 .

كما قرر حماد تعيين المتصرف خالد محمد المزايدة متصرفا للواء الرويشد محافظة المفرق ونقل متصرف لواء الجيزة محمد سلامة الزيود إلى مركز الوزارة ونقل متصرف لواء الرويشد محمد مرزوق العون متصرفاً للواء الجيزة التابع لمحافظة العاصمة .

كما قرر احالة 10 موظفين بوظيفة كاتب اول من الفئة الثانية إلى التقاعد اعتبارا من 30/6/2019.








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