رئيس الوزراء في فوق السادة

وطنا اليوم-عمان:زار رئيس الوزراء عمر الرزاز منطقة اربد التنموية وتضمنت جولته زيارة المقر الجديد لشركة "فوق السادة"، والتي عملت على توسعت مكاتبها واستوديوهاتها الجديدة في منطقة اربد التنموية.

وتم عرض أبرز الخطط والمشاريع القادمة للشركة أمام الوزراء، كما تم مناقشة بعض الاقتراحات بما يخص رؤية الشركة و مهامها .

ستقوم شركة فوق السادة ضمن المساحة الجديدة التي تصل الى ٦٠٠ متر مربع بتوفير امكاناتها من برامج التطوير واستديوهات التصوير وتسجيل الصوت المجهزة بكافة الاجهزة والادوات، بالإضافة إلى توفير المساحة الكافية للقيام بورشات العمل والتدريب للمواهب الشابة في محافظات الشمال وذلك لتطوير وصقل مهاراتهم في جميع المجالات الفنية بشكل منظم وعصري .

تعتبر شركة فوق السادة من أوائل الشركات التي اتخذت من محافظة اربد مركزا لأعمالها منذ عام 2011، واشتهرت بانتاجها لأعمال فنية كوميدية حققت شهرة واسعة ومشاهدات عالية كبرنامج فوق السادة و برنامج تشويش واضح.

حيث قامت بإبراز وتطوير العديد من المواهب الشابة في مجالات الكتابة و التمثيل و الإخراج. كما عملت الشركة أيضا مع العديد من العلامات التجارية المشهورة في الأردن و الشرق الاوسط من خلال القيام بإنتاج فيديوهات و عروض ترويجية لحملاتهم التسويقية و الدعائية.