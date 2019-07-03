إحباط تهريب 430 كرتونة أحذية

وطنا اليوم-عمان:احبطت كوادر الجمارك الأردنية تهريب كميات كبيرة من الأحذية الاجنبية، حيث بلغت الكمية المضبوطة ما يقارب (430) كرتونة تم ضبطها داخل (قلاب) على الطريق الصحراوي.

وقالت دائرة الجمارك في بيان لها، الثلاثاءإنه قد تم التحفظ على المضبوطات وواسطة النقل لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها.

وأشارات إلى أنها تقوم للتصدي لعمليات التهريب التي تتم بهذا الشكل من خلال قيام المهربين بعملياتهم بإخراج البضائع خارج حدود العقبة ويتم تجميعها ومن ثم تهريبها الى مختلف مناطق المملكة وتحمّل ضمن سائل نقل مختلفة.

وأكدت الجمارك بأنها تمضي قدماً في تحقيق هدفها في مكافحة الانشطة غير المشروعة ومنها التهريب بكافة انواعه واشكاله والذي يشكل تهديداً مباشراً على اقتصادنا الوطني، وتهيب الدائرة بالمواطنين بالتبليغ عن اية معلومات لبضائع مهربة لدائرة الجمارك من خلال موقع دائرة الجمارك الالكتروني (customs@customs) او على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمارك (صفحة الجمارك الأردنية) او على الرقم المجاني(080022999).