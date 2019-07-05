الرئيسية | محليات الرزاز يزور محافظة اربد برفقة عدد من وزرائه

وطنا اليوم-عمان:يزور رئيس الوزراء عمر الرزاز برفقة عدد من فريقه الوزاري الثلاثاء، محافظة إربد شمال الأردن.

ومن المقرر أن يتفقد الرزاز وفريقه الوزاري المرافق له عددا من المشاريع التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى لقائه أبناء المحافظة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

واطلع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء على مشروع "شمال ستارت" ضمن منطقة إربد التنموية الهادف لدعم الشباب والشركات الناشئة بمجال الريادة والابتكار وإظهار قصص النجاح.

ويعتبر "شمال ستارت" أول حاضنة أعمال في الشمال ممول من الاتحاد الاوروبي ومجموعة لومينوس للتعليم بالشراكة مع الجمعية الملكية و"آي بارك".

كما يعد "فاب لاب-اربد" وهو مختبر تصنيع رقمي من أكبر 25 مساحة رقمية عالمياً ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة لأجل تمكين الشباب في الريادة والابتكار.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر