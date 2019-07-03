الرئيسية | محليات الحكومة تحيل 1800 موظف إلى التقاعد

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الإثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز إحالة 1800 موظف بلغت خدمتهم 30 عاما الى التقاعد. وقرر المجلس منح موظفي أوقاف القدس والأئمة والأطباء الاختصاصيين مهلة مدتها 3 سنوات. وفيما يتعلق ببقية الاستثناءات المعروضة على المجلس فتم منحها موافقة لمدة 5 شهور وحتى نهاية العام الجاري مهما كانت وظيفة الموظف المستثنى. وقرر المجلس احالة المستشار في رئاسة الوزراء والأمين العام السابق للهيئة المستقلة للإنتخاب علي الدرابكة الى التقاعد

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