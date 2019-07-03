 وطنا نيوز -ماهي أكثر صفة تزعج الملك بالإنسان ؟
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ماهي أكثر صفة تزعج الملك بالإنسان ؟
التاريخ : 15-07-2019 08:56:19 المشاهدات: 1007

وطنا اليوم-عمان: يكشف الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مصورة، أجراها معها طلبة جامعيون، عن أكثر الصفات التي تعجبه بالإنسان، وأكثر صفة يحبها.

ونشرت صفحة صحيفة جامعة اليرموك، عبر موقع "فيسبوك" الاثنين، قائلة، "الملك خلال مقابلة إعلامية خاصة مع طالبات من اليرموك والأردنية يكشف عن أكثر صفه تزعج الملك بالإنسان، و ماهي اكثر صفه يحبها بالانسان".

ووعدت الصفحة، بنشر المقابلة "قريبا".


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