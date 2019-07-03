الرئيسية | محليات ترفيع عدد من ضباط صف وأفراد القوات المسلحة

وطنا اليوم-عمان:وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات الاثنين، مديرية شؤون الأفراد بترفيع عدد من ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الذين لم تتوفر لهم الشواغر في وحداتهم وتشكيلاتهم، وممن استوفوا شروط الترفيع ولم توجد عليهم أحكام طوال فترة خدمتهم، وذلك تحفيزاً لهم ورفعاً للروح المعنوية لمرتبات القوات المسلحة.

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