السياحة للأردنيين: تحققوا من المكاتب والشركات قبل السفر

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة السياحة والآثار، الإثنينن الأردنيين إلى التحقق من مكاتب وشركات السياحة والسفر المرخصة، عند شراء تذاكر الطيران او برامج الرحلات السياحية .

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: " تحقق من تعاملك مع مكاتب وشركات السياحة والسفر المرخصة عند شرائك تذاكر الطيران او برامج الرحلات السياحية الى خارج المملكة، او برامج رحلات السياحة الداخلية بما في ذلك برامج رحلات سياحة المغامرات".

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على وثيقة تأمين المسافرين إلى خارج المملكة عند شرائهم برنامج الرحلة السياحية من مكاتب وشركات السياحة والسفر ، والتي توفر مجموعة من المنافع التأمينية بسقف لا يتجاوز عشرة آلاف دينار أردني وفق احكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.