خبراء يكشفون عن حجم البيض الفاسد في الأردن

وطنا اليوم-عمان:اكد مختصون جودة بيض المائدة الاردني وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع انحاء المملكة، مؤكدين ان بيض المائدة غير الصالح للاستهلاك لايتجاز الـ 1% .

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، نظمتها شعبة الانتاج الحيواني في نقابة المهندسين الزراعيين بعنوان (بيض المائدة منتج اردني صحي وآمن) تحت رعاية وزير الزراعة وزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة.

وِبحسب تصريح، شدد مندوب وزير الزراعة، امين عام الوزارة المهندس محمود الجمعاني في الورشة التي حضرها نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونائبه المهندس نهاد العليمي و المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان والاردن ورئيس حملة صنع في الاردن المهندس موسى الساكت ومندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور موسى العبادي و اعضاء مجلس النواب الاردني المهندس موسى هنطش والدكتور علي الحجاحجة و جمع غفير من المنتجين و أصحاب الشأن والنقابات الزراعية على جودة المنتج الوطني الاردني بكافة اصنافه النباتية والحيوانية.

وشددوا على ضرورة حماية هذا المنتج الذي استطاع الصمود على الرغم من الظروف الصعبة التي عانى منها المزارع داخليا وخارجيا، واصراره على ان يظل جنديا وفيا في خدمة الوطن وحماية قوته وامنه الغذائي .

وأكد المجتمعون على اهمية رسالة وسائل الاعلام في تعزيز حضور المنتجات الوطنية وحمايتها من خلال نشر المعلومة الدقيقة والصحيحة المستمد من مرجعيات فنية معتمدة .

ولفت الجمعاني ان وزارة الزراعة قامت وبالتعاون مع المعنيين بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء باجراء المسوحات الميدانية على مزارع انتاج البيض اثناء ازمة البيض الغير صالح للاستهلاك وكانت النتائج ايجابية جدا ومختلفة تماما عما يشاع ويتم تداوله .

وشدد الجمعاني على اكتفاء الاردن من بيض المائدة على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بارتفاع اسعار الاعلاف مشيرا الى ان معدل استهلاك الفرد من بيض المائدة يبلغ 153 بيضة سنويا.

ومن جانبه اكد المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين على اننا في النقابة ننظر الى الزراعة على انها قيمة كبيرة وليست مجرد سلعة تباع وتشترى لافتا الى ان الغذاء يعتبر مقوما من مقومات الامن المجمتعي وان المزارعون جنود يقومون بحماية هذا الامن .

واشار الفلاحات الى ان المزارعين واجهوا خلال السنوات الماضية ظروفا صعبة من تحديات في الطاقة والعمالة واغلاق الاسواق الخارجية وعلى الرغم من تلك الضروف الا ان المزارعين دفعوا من جيوبهم و صمدوا واصروا على البقاء في السوق وخدمة هذا الوطن .

واشاد الفلاحات بالقطاع الزراعي الاردني الذي استطاع التكيف مع دخول 4 مليون وافد الى الاردن من الدول المحيطة جراء الازمات المختلفة وخدمتهم وتامين الغذاء اللازم لهم.

ومن ناحيته شدد الدكتورموسى العبادي ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على جودة منتج بيض المائدة الموجود حاليا بالاسواق وسلامته الغذائية مؤكدا على تنافسية هذا المنتج الاردني الذي نفتخر به .

وشدد العبادي على ان المؤسسة وبحكم صلاحياتها في الوصاية على الغذاء الاردني بموجب قانون الغذاء تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة على المنشات الغذائية وعمل الحملات التثقيفية للمواطنيين حول صحة وسلامة الاغذية.

واشار العبادي الى ان المؤسسة قامت اثناء ازمة البيض بعمل الحملات التفتيشية على بعض مستودعات التخزين للبيض والتي لا تتطبيق الشروط الصحية اللازمة وضبطت كميات قليلة من بيض المائدة الغير صالح والذي لاتتجاز نسبته اقل من واحد بالمائة من الانتاج اليومي المحلي .

ومن جانبه اكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان والاردن أننا جميعا معنيون بالدفاع عن المنتجات الوطنية, و تعزيز فرص حضورها و تنافسيتها بالعمل الجاد و المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة لتوعية المواطن وايصال المعلومة الصحيحة له بعيدا عن جو الاشاعة و المعلومات الدقيقة, مشددا ان الغرفة ستقوم بعمل حملات للتوعوية بجودة المنتج الوطني.

وتضمنت الورشة التي أدراها المهندس أحمد الشعيبي رئيس شعبة الانتاج الحيواني في نقابة المهندسين الزراعيين ثلاثة اوراق علمية قدم الاولى فيها اخصائية التغذية المهندسة فاتن النشاش حول الفوائد التغذوية لبيض المائدة, و تحدث المهندس حسين مقدادي مدير الانتاح الحيواني في وزارة الزراعة عن واقع انتاج بيض المائدة في الاردن, وختمت المهندسة منال مطر من القطاع الخاص حول تحديات انتاج بيض المائدة في القطاع الخاص.

وخلال الجلسة الحوارية، تناول الحضور طعام الافطار محضر من بيض المائدة الاردني .