الرئيسية | محليات بالاسماء .. تنقلات والحاقات بين ضباط الامن العام

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إجراء التنقلات والإلحاقات للضباط المذكورين تالياً : الرتبة الإسم إلى مقدم علي محمد عبيد قيادة شرطة البادية الملكية رائد علياء ثامر عبيد تُلحق بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل /مركز إصلاح وتأهيل النساء - نائباً نقيب حمزه طايل عبدالحميد يُنهى إلحاقه بالامن الوقائي نقيب نصرالله محمود موسى قيادة أمن إقليم الشمال ملازم1 احمد محمد عطيه يُلحق بإدارة الإقامة والحدود ملازم1 سعيد بركات محمد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات ملازم1 جودت فلاح محمد إدارة الإفتاء والإرشاد الديني / ويُلحق بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر - إماماً ملازم1 احمد يوسف عايد قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم1 فادي عبدالمنعم حسين قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم1 سالم علي مفلح إدارة الإفتاء والإرشاد الديني / ويُلحق بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر - إماماً ملازم1 ابراهيم راشد ابراهيم إدارة الإفتاء والإرشاد الديني / ويُلحق بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر - إماماً ملازم1 ابراهيم محمد سالم يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة ملازم1 راجح سلامه منيزل قيادة أمن إقليم الشمال ملازم2 هيثم اسماعيل خليل يُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة ملازم2 محمد هلال رفاعي يُلحق بإدارة الشرطة السياحية ملازم2 باسم محمد محمود إدارة الموارد البشرية ملازم2 علاءالدين محمدسعيد مصطفى يُلحق بإدارة شرطة الأحداث ملازم2 رعد محمد جميل قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 احمد محمد احمد قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 قتيبة يونس ارشيد قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 محمد محمود خلف قيادة أمن إقليم العاصمة

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