 وطنا نيوز -انطلاق المعسكر النهاري لمركز شباب ساكب
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انطلاق المعسكر النهاري لمركز شباب ساكب
التاريخ : 15-07-2019 04:03:10 المشاهدات: 1334

انطلاق المعسكر النهاري الأول في مركز شباب ساكب وبمشاركة ٤٠ عضو من أعضاء المركز والذي جاء تحت عنوان

 

" التماسك الاجتماعي"

 

ويهدف المعسكر إلى بناء منظومة قيم وعادات وتقاليد لدى الشباب والتدريب على مهارات الحياه الاساسيه.

 

وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتعزيز قيم المواصلة

 

 

وتهدف هذه المعسكرات إلى زيادة فرصة الالتقاء بين الشباب والتعارف والتعليم الذاتي وبناء علاقات بينهم.








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