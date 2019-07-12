الرئيسية | محليات انطلاق المعسكر النهاري لمركز شباب ساكب

انطلاق المعسكر النهاري الأول في مركز شباب ساكب وبمشاركة ٤٠ عضو من أعضاء المركز والذي جاء تحت عنوان " التماسك الاجتماعي" ويهدف المعسكر إلى بناء منظومة قيم وعادات وتقاليد لدى الشباب والتدريب على مهارات الحياه الاساسيه. وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتعزيز قيم المواصلة وتهدف هذه المعسكرات إلى زيادة فرصة الالتقاء بين الشباب والتعارف والتعليم الذاتي وبناء علاقات بينهم.













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